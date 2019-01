Il punto sulla Premier - Che batoste le big. Ridono Arsenal e Tottenham

Premier League, 24^ giornata.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il fine settimana è stato dedicato alla FA Cup, ma dato che il calcio inglese conosce raramente la parola pausa, ecco che la Premier League si è subito rifatta sotto con il turno infrasettimanale per la 24^ giornata del massimo campionato d'Oltremanica. E così facendo succede che chi aveva riso in coppa debba invece asciugarsi le lacrime in campionato, mentre viceversa chi ha sofferto nel fine settimana si è visto riabilitato nelle scorse ore. Andiamo a vedere nel dettaglio cos'è successo.

Le partite delle big - Come detto si sono rovesciati gli stati d'animo, e per Arsenal e Tottenham, che hanno patito sofferenti eliminazioni dalla FA Cup, è arrivato il tempo di tornare a sorridere. I Gunners hanno aperto il turno battendo di misura il Cardiff all'Emirates, così come invece gli Spurs l'hanno chiuso ottenendo lo stesso risultato a discapito del Watford nella serata di ieri. Nel mezzo è successo di tutto. Partendo dal clamoroso ko del Manchester City sul campo del Newcastle. Benitez ha battuto Guardiola, sancendo la possibile nuova fuga del Liverpool. Ma i Reds, alle prese con un momento tutt'altro che brillante, non ne hanno saputo approfittare, facendosi fermare sul pareggio casalingo dal Leicester. Non solo: da registrare anche l'interruzione della magica striscia vincente del Manchester United di Solskjaer, costretto sul pari da un ostico Burnley. E soprattutto il pesante poker subito dal Chelsea in casa del Bournemouth. Le Cherries sono una squadra compatta, ma fin qui avevano pesantemente faticato con le big. Stavolta invece Sarri ed il suo nuovo compagno di viaggio Higuain, ancora in campo e ancora a secco, ne sono usciti travolti. Si riaccendono un minimo, in coda, le speranze di Ranieri e del suo Fulham dopo la vittoria col Brighton, ma la zona salvezza dista ancora sei punti.

Risultati

Arsenal - Cardiff 2-1

Fulham - Brighton 4-2

Huddersfield - Everton 0-1

Wolverhampton - West Ham 3-0

Manchester United - Burnley 2-2

Newcastle - Manchester City 2-1

Bournemouth - Chelsea 4-0

Southampton - Crystal Palace 1-1

Liverpool - Leicester 1-1

Tottenham - Watford 2-1

Classifica

Liverpool 61; Manchester City 56; Tottenham 53; Arsenal e Chelsea 47; Manchester United 45; Wolverhampton 35; Everton, Watford e Bournemouth 33; Leicester 32; West Ham 31; Brighton 26; Newcastle 24; Crystal Palace, Southampton e Burnley 23; Cardiff 19; Fulham 17; Huddersfield 11.