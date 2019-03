Il punto sulla Premier - Che duello lassù, colpo Arsenal per la Champions

Premier League, 30^ giornata

Domenica pomeriggio, tutti i fari sono puntati sull'Emirates di Londra, va in scena il big match della 30^ di Premier tra Arsenal e Manchester United. La partita prende l'indirizzo dei padroni già dopo pochi minuti: prima Lukaku sbatte sul palo, poi invece De Gea si lascia sorprendere dal mancino di Xhaka dalla lunga distanza. I Red Devils a quel punto cominciano a sbattere contro la muraglia eretta dal portiere di casa Leno, mentre arriva il raddoppio dei londinesi firmato Aubameyang su rigore, dopo un contatto dubbio tra Fred e Lacazette in area. Al triplice fischio è grande festa Arsenal, con una vittoria in uno scontro diretto che vuol dire soprattutto acquisire certezze, oltre che punti, in più all'interno di una corsa che promette di essere entusiasmante e ricca di ribaltamenti, come avvenuto anche nelle ultime settimane.

Le partite delle big - Il colpo dei Gunners infatti fa ancora più rumore se si vanno a vedere i risultati delle concorrenti. In primis del Tottenham, terzo in classifica e prima big impegnata nel fine settimana. Gli Spurs hanno lasciato le penne al St Mary's, cadendo in casa del Southampton e riaprendo una volta per tutte i discorsi per un piazzamento che fino a poco più di un mese fa sembrava affare esclusivo loro. Perché adesso i cugini dell'Arsenal distano solamente un punto, così come virtualmente lì potrebbe arrivare il Chelsea, se dovesse vincere la gara in meno che ha da recuperare con il Brighton, sempre ostico, come dimostra anche il successo in casa del Crystal Palace di sabato a pranzo, ma certamente alla portata. Ecco perché il pareggio interno contro gli Wolves, peraltro raggiunto in extremis grazie ad Hazard, suona come un passaggio a vuoto più grave di quanto non sembri, nell'ottica in cui ogni punto vale tantissimo. Quasi passa in secondo piano il fatto che lassù Manchester City e Liverpool stiano dando vita ad un duello rusticano a colpi di tre punti, ed abbiano dato vita all'ennesimo fine settimana di botta e risposta tra loro, vincendo le rispettive gare. Quello tra Guardiola e Klopp rischia di diventare un duello memorabile, da annali. In coda invece ormai è solamente un lento conto alla rovescia per sancire le retrocessioni di Huddersfield e Fulham, entrambe sconfitte anche in questo fine settimana.

Risultati

Crystal Palace - Brighton 1-2

Cardiff - West Ham 2-0

Huddersfield - Bournemouth 0-2

Leicester - Fulham 3-1

Newcastle - Everton 3-2

Southampton - Tottenham 2-1

Manchester City - Watford 3-1

Liverpool - Burnley 4-2

Chelsea - Wolverhampton 1-1

Arsenal - Manchester United 2-0

Classifica

Manchester City 74; Liverpool 73; Tottenham 61; Arsenal 60; Manchester United 58; Chelsea* 57; Wolverhampton 44; Watford 43; West Ham 39; Leicester 38; Everton e Bournemouth 37; Newcastle 34; Crystal Palace e Brighton* 33; Southampton e Burnley 30; Cardiff 28; Fulham 17; Huddersfield 14.

*= una partita in meno