Il punto sulla Premier - City e Liverpool show, esordio da incubo per Lampard

La nuova stagione di Premier League prosegue sulla falsariga dello scorso campionato, grande duello tra Liverpool e Manchester City. Guardiola risponde a Klopp colpo su colpo, gol su gol. La prima è del Liverpool che ad Anfield non tradisce le aspettative, orfani di Mané ma con Divock Origi partito con il piede giusto. Contro il neo promosso Norwich, la formazione di Klopp chiude i conti già nel primo tempo. All'intervallo il punteggio è di 4-0 per i Reds che giovano di un autorete per sbloccare il punteggio e chiudono il conto con Salah, il gigante Van Dijk e il già citato Origi. Nella ripresa c'è gloria per il finlandese Pukki che vuole confermarsi bomber anche in Premier dopo le valanghe di reti in Championship. 0-5 il punteggio finale all'Olympic Stadium di Londra per il Manchester City che senza troppa fatica spazza via il West Ham. E' subito festa per i Citizens che non subiscono praticamente nulla ed impartiscono calcio dal primo all'ultimo minuto. Buoni segnali da Gabriel Jesus che mira ad insediare il Kun Aguero, l'argentino in gol per il settimo anno alla prima di campionato.

Il capolavoro di Guardiola, Raheem Sterling - Merita una citazione ovviamente Sterling, è dell'ala inglese il primo hat trick della stagione. Con la maglia del Liverpool in quattro anni aveva messo a segno ventitre reti, all'alba della quarta con Guardiola ha già superato quota cinquanta. Centrale nella manovra, tagliante quando parte dalla corsia di sinistra e mai così freddo davanti ai portieri avversari. L'ennesimo capolavoro del tecnico catalano.

Manchester United travolge, tristezza per Lampard - Era il big match della prima giornata, la sfida che chiudeva il weekend. Il Manchester United, nonostante un inizio a fatica, travolge il nuovo Chelsea di Frank Lampard. Risultato rotondo quanto pesante per i Blues, 4-0 con la doppietta di Rashford ed i gol di Martial e dell'esordiente James. La formazione di Solskjaer sfrutta al meglio gli errori del Chelsea, in contropiede lo United affonda come un coltello nel burro della difesa ospite. Londinesi penalizzati probabilmente dalla collocazione tattica che non esalta i mediani Jorginho e Kovacic oltre alla prova degli acerbi Mason Mount ed Abraham.

Torna l'Uragano Kane per far volare il Tottenham. Una partita che non era iniziata benissimo per la squadra di Pochettino subito sotto contro il neopromosso Aston Villa, avanti con la rete di McGinn. Nella ripresa è tutt'altra storia, c'è gloria per il neo acquisto Ndombele che ristabilisce la parità prima della doppietta del solito Kane nel giro di quattro minuti. Nel Nord di Londra l'Arsenal non sbaglia la prima, Aubameyang regala il successo contro il Newcastle. Nel finale tra i Gunners l'esordio di Ceballos e Pepé. Falsa partenza per Watford e Southampton che cadono per 3-0 rispettivamente contro Brighton e Burnley. Nei giorni degli esordi di Moise Kean con l'Everton e di Patrick Cutrone con i Wolves arrivano due pareggi contro Crystal Palace e Leicester. L'unica neopromossa a fare punti è lo Sheffield United che sul difficile campo del Bournemouth conquista l'1-1 grazie al gol di Sharp a due minuti dal termine.