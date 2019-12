Il punto sulla Premier - Corsa solitaria del Liverpool, bene Mourinho

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' un monologo, la Premier League ha un solo padrone: il Liverpool. La formazione di Jurgen Klopp sta sbaragliando la concorrenza senza troppi problemi, l'ennesima vittoria di una stagione incredibile per i Reds che adesso si trovano a più otto sulla seconda e a più undici sui diretti concorrenti del City. In una sfida dove Mané e Salah non calciano in porta, dove Firmino viene bloccato da Ryan ecco il protagonista che non ti aspetti ovvero Virgil Van Dijk. Il fortissimo centrale olandese ha firmato una doppietta contro il Brighton e solo l'espulsione di Alisson nel finale ha messo leggermente in dubbio la vittoria. Sono tredici i successi in quattordici partite. Non tiene il passo il Manchester City, altro pareggio per la formazione di Pep Guardiola che fatica e viene rimontata due volte dal Newcastle. L'eurogol di De Bruyne sembrava spianare la strada ai Citizens ma il destro di Shelvey ha riportato sulla terra la squadra che adesso vede la vetta allontanarsi ancora di più.

Favola Leicester, cade il Chelsea - All'ultimo respiro, all'ultima occasione per l'ennesima vittoria di questa stagione. L'avversaria del Liverpool fino a questo momento è il Leicester di Rodgers. 2-1 in rimonta contro un Everton in crisi nera, nel secondo tempo Vardy prima e Iheanacho dopo per il quinto successo consecutivo. Chi è caduto invece è il Chelsea, linfa nuova invece per il West Ham che salva la panchina di Pellegrini con la rete di Creeswell nel secondo tempo. Senza Tammy Abraham la formazione di Lampard non convince ma rimane comunque al terzo posto.

Mourinho ha rigenerato Dele Alli e tutto il Tottenham, vittoria per 3-2 degli Spurs contro il Bournemouth grazie alla doppietta dell'inglese unita al gol di Moussa Sissoko. Quinto posto agganciato ed addio alla crisi di Pochettino, reazione d'orgoglio tardiva invece degli ospiti. Comincia con un pareggio l'avventura di Ljunberg sulla panchina dell'Arsenal, 2-2 sul campo del Norwich con una doppietta di Pierre-Emerick Aubameyang. Stesso identico risultato per il Manchester United che non si risolleva dalla crisi nemmeno in casa contro l'Aston Villa.Un punto in più per la sorpresa Sheffield United che sfiora il colpo grosso sul campo del Wolves. Vittoria di platino in trasferta per il Crystal Palace sul campo del Burnley. Salta intanto un'altra panchina, addio a Quique Sanchez Flores esonerato dopo l'ennesima sconfitta del fanalino di coda Watford in uno spareggio salvezza contro il Southampton.

Ecco i risultati della quattordicesima giornata:

Newcastle-Manchester City 2-2

Burnley-Crystal Palace 0-2

Chelsea-West Ham 0-1

Liverpool-Brighton 2-1

Tottenham-Bournemouth 3-2

Southampton-Watford 2-1

Wolves-Sheffield 1-1

Norwich-Arsenal 2-2

Manchester United-Aston Villa 2-2

Leicester-Everton 2-1