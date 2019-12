Il punto sulla Premier - Diciottesima vittoria di Klopp, rimonta del Chelsea

© foto di Imago/Image Sport

Una Premier League praticamente già decisa nel mese di dicembre, praticamente un replay del Manchester City di due stagioni fa che aveva collezionato lo stesso numero di punti nel girone d'andata. Una corsa in solitario del Liverpool che non accenna a rallentare, superato l'ostacolo Wolves grazie ad un gol nel primo tempo di Sadio Mané. Una rete da tre punti che mantiene a più tredici il vantaggio sul Leicester secondo e più quattordici sul Manchester City con i Reds che hanno da recuperare ancora una partita per la pausa dettata dalla partecipazione al Mondiale per Club di metà dicembre. City che conquista tre punti nella difficile sfida contro la sorpresa Sheffield United, 2-0 maturato tutto nella ripresa con le reti del Kun Aguero e Kevin De Bruyne. Senza Jamie Vardy, il Leicester di Rodgers si lascia alla spalle il poker subito contro il Liverpool nel Boxing Day e vince per 1-2 sul campo di un West Ham sempre in crisi.

Il derby è di Lampard, primo pari per Mourinho - La giornata di ieri è stata caratterizzata dal tanto atteso e sentito derby di Londra tra Arsenal e Chelsea giocato all'Emirates Stadium. Prima partita casalinga per il nuovo tecnico dei Gunners Mikel Arteta, amara per il risultato e per la delusione visto la rimonta dei Blues. Padroni di casa avanti con il colpo di testa di Pierre Emerick Aubameyang, Lampard inserisce Jorginho e il Chelsea svolta. Proprio l'ex Napoli pareggia su errore di Leno e il bomber Abraham nel finale completa la rimonta. Stavolta rimonta non è stata per il Tottenham, nel Boxing Day ribaltato lo svantaggio con il Brighton ma il fanalino di coda Norwich si è dimostrato osso duro. Kane ed Eriksen risolvono una situazione complicata ed è il primo pari con gli Spurs per José Mourinho.

Seconda vittoria consecutiva per il Manchester United di Solskjaer che rimane ad un passo dalla zona Champions, un gol per tempo e archiviata la pratica Burnley grazie ad Anthony Martial e Marcus Rashford. Alza la testa il Watford, doppietta di Deeney e gol di Sarr che manda al tappeto un Aston Villa in crisi. Grandi proteste dei Villans per la seconda rete del capitano degli Hornets, passato di lato a Targett a terra per problemi fisici. Niente fair play e vittoria fondamentale per il club di Pozzo. Carlo Ancelotti fa due su due sulla panchina dell'Everton, doppietta di Calvert-Lewin e Newcastle al tappeto. Pari e patta tra Crystal Palace e Southampton, ancora in gol Danny Ings. Campionato perfetto, nonostante il rendimento dei Saints, per l'ex Liverpool già a quota dodici reti nel girone d'andata. Torna alla vittoria il Brighton che davanti al proprio pubblico non manca l'appuntamento con i tre punti contro il Bournemouth di Howe.