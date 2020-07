Il punto sulla Premier - Guardiola cala il poker contro Klopp. Si infiamma la corsa Champions

vedi letture

Manchester City-Liverpool 4-0. Si è chiusa con questo roboante risultato la trentaduesima giornata di Premier League, poteva essere la sfida decisiva per il titolo ma i Reds aveva già da tempo ipotecato il successo a suon di record mentre alla squadra di Guardiola rimane la consolazione di un poker niente male. Probabilmente la squadra di Jurgen Klopp non ha smaltito ancora la sbornia di un successo in Premier conquistato dopo trentanni di attesa, omaggiati dagli acerrimi rivali prima della gara con tanto di applausi all'ingresso in campo ma sconfitti. Una sfida che serve soltanto ad arricchire le statistiche ed a far godere un bello spettacolo a tutti i tifosi costretti a vivere il grande match dal divano di casa e non sugli spalti dell'impianto di Manchester.

La corsa Champions e l'impatto di Bruno Fernandes - Il Manchester United, per l'ennesima volta, ha messo più di una mano al portafogli anche nel mese di gennaio per sfoderare il colpo che potrebbe diventare decisivo per conquistare il quarto posto: Bruno Fernandes. L'ex Novara ed Udinese è stata una vera e propria manna dal cielo per Solskjaer sia a livello di prestazioni che dal punto di vista realizzativo. Doppietta contro il Brighton, Chelsea a soli due punti di vantaggio e con un Fernandes così tutto diventa più facile. I Blues faticano a Londra sul campo del West Ham, la doppietta di Willian non serve ad evitare la sconfitta agli uomini di Lampard che a un minuto dalla fine subiscono il 3-2 definitivo da Yarmolenko. Frenata, l'ennesima dopo il lockdown, per il Leicester che va al tappetto contro l'Everton di Ancelotti e mette a rischio il proprio piazzamento Champions. Lo stop di tre mesi ha giovato invece ai Wolves che conquistano la terza vittoria consecutiva in casa dell'Aston Villa, decisivo Dendocker.

Cade ancora Mourinho - Era la grande occasione per rilanciarsi, lo scontro diretto arrivava al tempo giusto ma il Tottenham prosegue il suo cammino deludente e ricco di ostacoli in una stagione da dimenticare. In casa dello Sheffield United, che ha scavalcato proprio gli Spurs, una sconfitta che brucia sia dal punto di vista del risultato che della prestazione. Nel Nord di Londra si staranno chiedendo che fine abbia fatto la squadra che l'anno scorso è arrivata seconda in Champions League.

L'Arsenal sta provando a rilanciarsi, sicuramente troppo tardi, per chiudere dignitosamente la stagione. La formazione di Arteta si diverte e manda al tappeto per 4-0 il Norwich condannandolo quasi certamente al mesto ritorno in Championship. Poteva sfruttare meglio l'occasione il Bournemouth che invece si fa male da solo, caduta rovinosa con il Newcastle e spettro della retrocessione che aleggia negli uomini di Howe. Nonostante la sconfitta contro il Southampton, il Watford rimane in lizza per ila salvezza ma ancora nulla è stato raggiunto.

I risultati della 32° Giornata

Aston Villa-Wolves 0-1

Watford-Southampton 1-3

Crystal Palace-Burnley 0-1

Brighton-Manchester United 0-3

Everton-Leicester 2-1

Bournemouth-Newcastle 1-4

Arsenal-Norwich 4-0

West Ham-Chelsea 3-2

Sheffield United-Tottenham 3-1

Manchester City-Liverpool 4-0

La classifica

Liverpool 86*; Man City 66; Leicester 55; Chelsea 54; Man United e Wolverhampton 52; Sheffield Utd 47; Arsenal 46; Tottenham e Burnley 45; Everton 44; Crystal Palace e Newcastle 42; Southampton 40; Brighton 33; West Ham 30; Watford 28; Aston Villa e Bournemouth 27; Norwich 21.

* Liverpool campione d'Inghilterra

Il prossimo turno

Norwich-Brighton

Leicester-Crystal Palace

Manchester United-Bournemouth

Wolves-Arsenal

Chelsea-Watford

Burnley-Sheffield United

Newcastle-West Ham

Liverpool-Aston Villa

Southampton-Manchester City

Tottenham-Everton