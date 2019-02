Il punto sulla Premier - Higuain sorride, le due di Manchester anche

Premier League, 25^ giornata

In attesa dell'impegno della capolista, attesa stasera dalla trasferta tutt'altro che banale sul campo del West Ham, il Liverpool vede un bel po' di pepe in più l'imminente monday night a causa delle vittorie delle dirette inseguitrici. La copertina, però, non può che andare a Gonzalo Higuain. L'uomo che ha animato le prime pagine del calciomercato italiano, pur in uscita, si è sbloccato alla corte del suo mentore, nel ritorno - bello ampio - alla vittoria. Per ridipingere quel volto con il sorriso soddisfatto da sfoderare una volta fatto rotolare in rete il pallone.

Le partite delle big - Il turno è stato aperto dal Tottenham. Benitez e il suo Newcastle assaporavano uno sgambetto, o anche metà, ma si sono dovuti arrendere al gol di Son nel finale. Gli Spurs sono adesso al terzo posto, a quattro turni dalla primatista Liverpool - ma deve ancora giocare - e due dal Manchester City. Lo squadrone di Guardiola è tornato alla vittoria dopo il clamoroso capitombolo col Newcastle, e lo ha fatto nella partita di cartello di giornata. All'Etihad arrivava l'Arsenal di Emery, che però ha denunciato un'inferiorità evidente su molteplici fronti, come denunciato anche dallo stesso tecnico nel post-partita. Dicevamo invece del sorriso di Higuain: il Pipita ha firmato la prima rete, sua e della partita, nella rotonda cinquina riservata al fanalino di coda Huddersfield. Era la partita giusta per rilanciarsi, senz'altro. Vince ancora, e non è una novità, il Manchester United. I Red Devils hanno dimostrato che il pareggio con il Burnley è stato solamente una piccolissima deviazione in un percorso di sole vittorie. A confermarlo il successo di misura in casa del Leicester, squadra insidiosa. Qualche menzione sparsa: nota di merito per il Wolverhampton, che si sta confermando come settima forza alle spalle delle grandi d'Inghilterra, e vincendo in casa dell'Everton ha lanciato un forte messaggio. Sul fronte connazionali invece brutte notizie per Ranieri: il suo Fulham perde una partita delicata in casa del Crystal Palace e la situazione torna a farsi da acqua alla gola. Anche perché il tempo comincia a stringere, e i punti da recuperare sono ora sette in tredici giornate.

Risultati

Tottenham - Newcastle 1-0

Brighton - Watford 0-0

Burnley - Southampton 1-1

Chelsea - Huddersfield 5-0

Crystal Palace - Fulham 2-0

Everton - Wolverhampton 1-3

Cardiff - Bournemouth 2-0

Leicester - Manchester United 0-1

Manchester City - Arsenal 3-1

West Ham - Liverpool (stasera, ore 21)

Classifica

Liverpool* 61; Manchester City 59; Tottenham 57; Chelsea 50; Manchester United 48; Arsenal 47; Wolverhampton 38; Watford 34; Everton e Bournemouth 33; Leicester 32; West Ham* 31; Brighton 27; Crystal Palace 26; Newcastle, Southampton e Burnley 24; Cardiff 22; Fulham 17; Huddersfield 11.

*= una partita in meno