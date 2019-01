Il punto sulla Premier - DreaManchester United. Klopp aspetta il City

Premier League, 22^ giornata

Cardiff, Huddersfield, Bournemouth, Newcastle, Reading e infine Tottenham. Sei partite, sei vittorie. La copertina di questo speciale sul fine settimana di Premier League non può che andare a Ole Gunnar Solskjaer, e all'incredibile cambio di marcia che il norvegese è riuscito ad instaurare nel Manchester United. Sei vittorie su sei incontri: quindici punti in campionato, ed un turno passato in coppa. Ma più di ogni altra cosa, lo ha confermato la sfida di ieri in quel di Wembley, con la sensazione di non essere inferiori a nessuno.

Le partite delle big - La notizia del weekend, di base, è che il Liverpool arriva tranquillamente ad assistere al monday night tra Manchester City e Wolverhampton (questa sera, fischio d'inizio alle 21) con ben sette punti di margine sulla truppa di Guardiola, dopo la vittoria esterna tutt'altro che agevole sul campo del Brighton. Ma prima, il fine settimana è cominciato subito col botto, offrendo un finale inedito al derby di Londra che apriva il turno. Il West Ham ha rovesciato i pronostici, infliggendo un duro ko ad un Arsenal da un po' di tempo decisamente meno brillante del solito. Tanto da essere stata recuperata in classifica da quella squadra che invece vive un momento di forma incredibile da quando ha cambiato allenatore. Ovviamente è il Manchester United, che ha inflitto un pesante scossone interno al Tottenham, battuto 0-1 e decisamente frenato nella sua ideale rincorsa al titolo, con gli Spurs che anzi adesso devono guardare negli specchietti retrovisori. Perché si avvicina anche il Chelsea: la squadra di Sarri fa il suo dovere, strappando tre punti interni al Newcastle.

Risultati

West Ham - Arsenal 1-0

Brighton - Liverpool 0-1

Burnley - Fulham 2-1

Cardiff - Huddersfield 0-0

Crystal Palace - Watford 1-2

Leicester - Southampton 1-2

Chelsea - Newcastle 2-1

Everton - Bournemouth 2-0

Tottenham - Manchester United 0-1

Manchester City - Wolverhampton (stasera, ore 21)

Classifica

Liverpool 57; Manchester City* 50; Tottenham 48; Chelsea 47; Arsenal e Manchester United 41; Watford 32; Leicester e West Ham 31; Everton 30; Wolverhampton* 29; Bournemouth 27; Brighton 26; Crystal Palace 22; Burnley 21; Southampton e Cardiff 19; Newcastle 18; Fulham 14; Huddersfield 11.

*= una partita in meno