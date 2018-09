Il punto sulla Premier - Mou ferma il Watford, ora è Klopp-Sarri in cima

Premier League, 5^ giornata.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Difficile che una giornata di Premier League vada agli archivi senza almeno un'emozione, un sussulto. Ed in questa giornata il campionato inglese ha voluto rispettare questa tradizione. Le tre primatiste che correvano a punteggio pieno adesso sono rimaste in due: dalla locomotiva che non conosce altro che vittorie si è staccata la componente più a sorpresa, il Watford. A fermarlo ci ha pensato un vecchio volpone. Ma ripercorriamo quanto di meglio è successo in Premier nella 5^ giornata. Ricordando che questa sera si giocherà l'ultima partita del turno: il monday night mette contro Southampton e Brighton al St Mary's.

Le partite delle big -La prima era subito incendiaria, con il Tottenham che attendeva il Liverpool a Wembley per una partita che poteva essere rivoluzionaria in senso di classifica. E invece ha confermato la forza degli uomini di Klopp, capaci di vincere 1-2. Toccava dunque al Chelsea rispondere già nel pomeriggio del sabato, e gli uomini di Sarri non hanno fallito l'appuntamento: poker rifilato al Cardiff con un Hazard in grande spolvero. Anche il City ha risposto presente, riservando un secco tris al Fulham e rimanendo comunque a -2, distanza di sicurezza. Non c'è due senza tre, dice il proverbio? Questa volta si è sbagliato. Perché il Watford, da alcuni forse troppo precocemente accostato ad un potenziale miracolo stile Leicester, cade per la prima volta in campionato. E lo fa per mano del Manchester United, guidato da quel Mourinho che fino a pochi giorni fa sembrava perdere bulloni dalla sedia ogni ora che passava. Assieme ai Red Devils in classifica c'è l'Arsenal, corsaro sul campo di un sempre più inguaiato Newcastle. I Magpies allenati da Benitez sono adesso ultimi in classifica assieme al Burnley, dopo la vittoria del West Ham sul campo dell'Everton, con gli Hammers di Pellegrini che hanno lasciato per il momento le zone bollenti.

Risultati

Tottenham - Liverpool 1-2

Bournemouth - Leicester 4-2

Chelsea - Cardiff 4-1

Huddersfield - Crystal Palace 0-1

Manchester City - Fulham 3-0

Newcastle - Arsenal 1-2

Watford - Manchester United 1-2

Wolverhampton - Burnley 1-0

Everton - West Ham 1-3

Southampton - Brighton (stasera ore 21)

Classifica

Chelsea e Liverpool 15; Manchester City 13; Watford 12; Bournemouth 10; Tottenham, Arsenal e Manchester United 9; Wolverhampton 8; Everton, Leicester e Crystal Palace 6; Southampton*, Brighton* e Fulham 4; West Ham 3; Cardiff e Huddersfield 2; Newcastle e Burnley 1.

*= una partita in meno