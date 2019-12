Il punto sulla Premier - Mou vs Lampard, quando l'allievo batte il maestro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Io e Lampard ci vorremo bene per sempre ma spero che domenica perda". Le ultime parole di José Mourinho, prima della sfida contro il Chelsea di Frank Lampard. Quante vittorie con lo Special One su quella panchina del Chelsea ed il numero otto in mezzo al campo a guidare i compagni, uniti per lo stesso obiettivo ma avversari ieri in campo. La sfida tra Tottenham e Chelsea se l'aggiudicata Lampard, l'allievo batte il maestro si verifica nuovamente. Seconda caduta in campionato di José Mourinho da quando allena gli Spurs che arriva sempre contro un ex squadra, prima fu il Manchester United qualche settimana fa mentre adesso tocca ai Blues trionfare. Tutto nel primo tempo con la doppietta di Willian che fa rinascere il Chelsea dopo un periodo di flessione. Tottenham che allunga a sei il distacco dalla zona Champions League.

City e United, due opposti a Manchester - Una metà di Manchester festeggia per la vittoria del City, l'altra di fede United si mortifica per l'ennesima rovinosa caduta degli uomini di Solskjaer. Partiamo dalla formazione di Pep Guardiola che vince lo scontro diretto contro il Leicester e si porta ad un punto dal secondo posto. Due squadre che si fronteggiano a viso aperto, due modi diversi di intendere il calcio ma con l'obiettivo di divertire. Vardy fa diciotto in diciotto partite ma non basta stavolta, dalla mezzora del primo tempo si scatenano i Citizens che vincono per 3-1. Il Manchester United perde ancora, forte contro i forti ma debole contro le piccole. Riesce nell'impresa di far risorgere il fanalino di coda Watford che conquista la seconda vittoria del suo campionato con un grande secondo tempo.

Oltre il Leicester c'è un grande sorpresa in Premier League e risponde al nome dello Sheffield United. Formazione neopromossa che mette in fila la terza vittoria consecutiva e si porta al quinto posto della classe. Vittoria di misura in casa del Brighton e quattro lunghezze dalla zona Champions League. Dopo la sconfitta contro il Burnley, torna a vincere il Newcastle contro il Crystal Palace grazie a Miguel Almiron e soprattutto all'estremo difensore Dubravka salvifico in più di un'occasione. Ferguson si conceda dalla panchina dell'Everton senza sconfitte, due pari ed una vittoria per far spazio a Carlo Ancelotti che esordirà nel Boxing Day e la formazione di Liverpool ferma sul pari un Arsenal che prosegue la sua grande crisi. Gunners all'undicesimo posto in classifica e con Arteta pronto ad esordire in panchina. Crisi nera per l'Aston Villa che davanti ai propri tifosi ne prende tre dal Southampton e scivola in zona retrocessione con la quarta sconfitta consecutiva, inutile il grande gol di Jack Grealish. Perde nuovamente il Norwich in casa contro i Wolves nonostante il vantaggio di Cantwell, rimonta della squadra di Espirito Santo maturata nella ripresa.