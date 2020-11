Il punto sulla Premier - Special Tottenham, Mourinho colpisce ancora. Crolla il City

Ancora una volta lo Special One. José Mourinho incanta nuovamente la Premier League e incarta ancora Guardiola: gli Spurs vincono la sfida con il Manchester City e si piazzano in testa alla classifica. Un successo che dà un segnale chiaro alle dirette concorrenti, anche se i campioni d'Inghilterra in carica non mollano la presa: nonostante gli infortuni e le tante assenze, il Liverpool strapazza il Leicester e fa 20 in classifica, proprio come i londinesi. Si accende il campionato e la sfida di domenica tra il portoghese e il suo pupillo Lampard rende il tutto ancor più romantico in questa nona giornata di Premier League.

TOTTENHAM E LIVERPOOL AL COMANDO - Prima posizione per la compagine londinese dopo il 2-0 contro il City: ci pensano Lo Celso e Son a battere la squadra di Guardiola, ora al tredicesimo posto in classifica. Nella parte alta vince anche il Liverpool (3-0 il risultato contro il Leicester), così come il Chelsea: bastano due gol ai Blues - terzo successo consecutivo in Premier - per vincere in casa del Newcastle e portarsi a meno due dalla vetta, in attesa del big match di Stamford Bridge di domenica prossima. Torna al successo anche l'Everton di Carlo Ancelotti dopo tre ko consecutivi: il 3-2 al Fulham è targato ancora Calvert-Lewin, autore di 10 gol in 9 partite. Bene anche il Southampton, che dopo l'1-1 nel Monday Night contro il Wolverhampton si piazza in quinta posizione.

TUTTE IN CINQUE PUNTI - La classifica rimane comunque corta, con ben dieci squadre in cinque punti. Frena ancora l'Arsenal, contro il Leeds i Gunners non vanno oltre lo 0-0. Una sola vittoria in cinque partite deve far scattare il campanello d'allarme in casa biancorossa. Il Manchester United vince grazie al calcio di rigore del solito Bruno Fernandes, ora i Red Devils sono a quota 13 punti ma con una gara da recuperare. Secondo successo consecutivo per il West Ham che si porta in ottava posizione, il Palace invece si ferma in casa del Burnley. Nella parte bassa della classifica sorride anche il Brighton, mentre si complica la situazione per WBA e Sheffield: entrambe le squadre dovranno cambiare registro proprio nello scontro diretto di sabato.

I risultati della 9a giornata

Sabato 21 novembre

Newcastle - Chelsea 0-2 (10' aut. Fernandez, 65' Abraham)

Aston Villa - Brighton 1-2 (12' Welbeck, 47' Ngoyo, 56' March)

Tottenham - Manchester City 2-0 (5' Son, 65' Lo Celso)

Manchester United - West Bromwich (56' rig. Bruno Fernandes)

Domenica 22 novembre

Fulham - Everton 2-3 (1', 29' Calvert-Lewin, 15' De Cordova-Reid, 35' Doucouré, 70' Loftus-Cheek)

Sheffield United - West Ham 0-1 (56' Haller)

Leeds - Arsenal 0-0

Liverpool - Leicester 3-0 (21' aut. Evans, 41' Jota, 86' Firmino)

Lunedì 23 novembre

Burnley - Crustal Palace 1-0 (8' Wood)

Wolverhampton - Southampton 1-1 (58' Walcott, 75' Pedro Neto)

La classifica aggiornata

1. Tottenham 20

2. Liverpool 20

3. Chelsea 18

4. Leicester 18

5. Southampton 17

6. Everton 16

7. Aston Villa 15*

8. West Ham 14

9. Wolverhampton 14

10. Manchester United 13*

11. Crystal Palace 13

12. Arsenal 13

13. Manchester City 12

14. Leeds 11

15. Newcastle 11

16. Brighton 9

17. Burnley 5

18. Fulham 4

19. WBA 3

20. Sheffield United 1

*: una partita in meno

Il programma della 10a giornata

Venerdì 27 novembre

21.00 Crystal Palace - Newcastle

Sabato 28 novembre

13.30 Brighton - Liverpool

16.00 Manchester City - Burnley

18.30 Everton - Leeds

21.00 WBA - Sheffield United

Domenica 29 novembre

15.00 Southampton - Manchester United

17.30 Chelsea - Tottenham

20.15 Arsenal - Wolverhampton

Lunedì 30 novembre

18.30 Leicester - Fulham

21.00 West Ham - Aston Villa