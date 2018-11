Il punto sulla Premier - Il derby è di Guardiola, Liverpool ancora in scia

Premier League, 12^ giornata.

La vetrina della 12^ giornata di Premier League era rivolta quasi integralmente su Manchester, dato che all'Etihad andava in scena l'ennesimo capitolo di una sfida da sempre entusiasmante e ricca di spettacolo come quella tra due allenatori totalmente all'opposto quali Mourinho e Guardiola, capaci più di ogni altro loro collega di catalizzare sempre e comunque l'attenzione mediatica. E, possiamo dirlo, se vi siete scordati del resto avete fatto un errore. Perché il dodicesimo turno del massimo campionato inglese ha regalato tanti spunti e altrettante sorprese. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le partite delle big - Però è giusto porre un'ulteriore parentesi sul derby di Manchester. Il City ha dato un'altra, e probabilmente neanche troppo richiesta dalle avversarie, prova di forza tra le mura amiche, infliggendo una dura lezione allo United. La squadra di Mourinho è sembrata uscire dall'Etihad ancora più sconfitta di quanto non dicesse il risultato. Servirà ancora olio di gomito da parte di Mourinho per raddrizzare una situazione complessa in campionato. A tenere il passo dei campioni uscenti c'è però sempre il Liverpool, ripresosi dopo la batosta rimediata a Belgrado. I Reds di Klopp si sono imposti per 2-0, soffrendo, nei confronti del fanalino di coda Fulham. La squadra londinese presto potrebbe cambiare guida tecnica: più barcollante che mai il posto in panchina di Jokanovic. Chi invece perde un po' di terreno è il Chelsea, fermato in casa da un coriaceo Everton, capace di imporre le reti inviolate ai ragazzi di Sarri. E se anche l'Arsenal non va oltre ad un pari interno, contro un'altra compagine interessante come il Wolverhampton, di altro avviso è il Tottenham che espugna il Selhurst Park, casa del Crystal Palace, portandosi a -1 dai concittadini in maglia blu. Da segnalare poi la seconda vittoria consecutiva, ma anche complessiva, del Newcastle: la squadra di Benitez ha avuto la meglio sul Bournemouth, una delle rivelazioni in questo avvio, uscendo momentaneamente dalle zone roventi della graduatoria.

Risultati

Cardiff - Brighton 2-1

Huddersfield - West Ham 1-1

Leicester - Burnley 0-0

Newcastle - Bournemouth 2-1

Southampton - Watford 1-1

Crystal Palace - Tottenham 0-1

Liverpool - Fulham 2-0

Chelsea - Everton 0-0

Arsenal - Wolverhampton 1-1

Manchester City - Manchester United 3-1

Classifica

Manchester City 32; Liverpool 30; Chelsea 28; Tottenham 27; Arsenal 24; Bournemouth, Watford e Manchester United 20; Everton 19; Leicester 17; Wolverhampton 16; Brighton 14; West Ham 12; Newcastle e Burnley 9; Crystal Palace, Southampton e Cardiff 8; Huddersfield 7; Fulham 5.