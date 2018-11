Il punto sulla Premier - Il Manchester City è la nuova capolista solitaria

Premier League, 11^ giornata

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Premier League ha una nuova capolista solitaria, ed altri non è se non la squadra uscita vincitrice anche nella passata edizione. La quale ha preso il comando anche grazie ad un big match che ha visto dirette concorrenti affrontarsi, in favore di un impegno più facile. Ma tutto ciò non tragga in inganno: la situazione è ancora molto corta lassù: sembra proprio che in questa edizione, più di altre, gli esiti degli scontri diretti possano avere un peso cruciale nell'assegnazione del titolo. Teorie e speranze a parte, andiamo a vedere nel dettaglio cosa emerge dopo l'undicesimo turno del massimo campionato inglese.

Le partite delle big - La prima a scendere in campo è il Manchester United. Dopo un inizio orribile, ed il vantaggio di un Bournemouth pronto a candidarsi sorpresa del torneo se sarà in grado di continuare su questo livello di prestazioni, è però arrivata la rimonta. Un Martial sempre più centrale nel progetto ha portato il pareggio, mentre il gol di Rashford è valso i tre punti. Sofferti, ma pur sempre tre. E preziosi per avvicinare i Red Devils il più possibile alle zone nobili. Poco dopo è andata invece in scena la prima gara del Leicester senza il suo presidente Srivaddhanaprabha, cui le Foxes hanno perlomeno potuto dedicare il successo finale sul campo del Cardiff. La partita più incerta ed attesa del turno era però certamente quella dell'Emirates tra Arsenal e Liverpool. Si è conclusa in parità, ed è successo tutto nel secondo tempo: Lacazette ha ripreso ad otto minuti dalla fine l'iniziale spunto ospite targato Milner. Nel quasi inedito, alle latitudini inglesi, saturday night il Tottenham ha rischiato di compromettere un comodo triplo vantaggio con un finale tra lo sciocco e il nervoso, riuscendo comunque a portare a casa tre punti pesanti dal campo del Wolverhampton. Tre punti piuttosto comodi invece quelli arrivati il giorno seguente, domenica, per Manchester City e Chelsea. I Citizens, in particolare, hanno letteralmente sommerso di reti il Southampton, prendendosi la vetta solitaria - per via del pari di Klopp e dei suoi ragazzi - con un poderoso risultato tennistico. Bene anche la banda di Sarri, rimasta ancora a -2 dal primato e adesso seconda a pari merito proprio con il Liverpool. Chiude il turno, nella ben più classica finestra del monday night, un delicato Huddersfield-Fulham: ultima e penultima si sfidano in un incontro che può significare rialzare la china per una delle due. Alle ore 21 il fischio d'inizio.

Risultati

Bournemouth - Manchester United 1-2

Cardiff - Leicester 0-1

Everton - Brighton 3-1

Newcastle - Watford 1-0

West Ham - Burnley 4-2

Arsenal - Liverpool 1-1

Wolverhampton - Tottenham 2-3

Manchester City - Southampton 6-1

Chelsea - Crystal Palace 3-1

Huddersfield - Fulham (stasera, ore 21)

Classifica

Manchester City 29; Chelsea e Liverpool 27; Tottenham 24; Arsenal 23; Bournemouth e Manchester United 20; Watford 19; Everton 18; Leicester 16; Wolverhampton 15; Brighton 14; West Ham 11; Crystal Palace e Burnley 8; Southampton 7; Newcastle 6; Cardiff e Fulham* 5; Huddersfield 3*.

*= una partita in meno