Il punto sulla Premier - Klopp vs Bielsa, è subito spettacolo. Tris di Arsenal e Chelsea

Non poteva esserci spot migliore per l'inizio di questa Premier League in un'atmosfera surreale, senza You'll Never Walk Alone della Kop di Anfield Road ma il livello tecnico è altissimo. Il campionato inglese continua ad essere il più affascinante, anche una neopromossa fa vacillare la leadership dei campioni in carica del Liverpool. La formazione di Jurgen Klopp ha subito affrontato il Leeds di Marcelo Bielsa che a 65 anni affronta la sua prima avventura nel massimo campionato d'Oltremanica. 4-3 il risultato finale per i Reds dopo essere stati ben tre volte rimontati dalle splendide reti di Harrison, Klich e Bamford. Un Liverpool che riesce a vincere grazie a Momo Salah, protagonista in positivo l'egiziano con una tripletta ad oscurare i compagni di reparto Firmino e Mané apparsi decisamente sottotono. Attenzione al Leeds che potrebbe essere la mina vagante di questo campionato, calcio divertente e pressing altissimo in attesa del colpo Rodrigo De Paul.

I tris dei londinesi - La sfida che ha aperto questa Premier League si è giocata a Craven Cottage, il neopromosso Fulham si è dovuto subito arrendere al calcio propositivo e divertente di Arteta. 0-3 il risultato finale con il tridente sugli scudi, apre Lacazette e chiude Aubameyang ed in mezzo il colpo di testa dell'ultimo arrivo Gabriel. Il vero protagonista però è Willian, grande impatto alla prima per il brasiliano con due assist e un palo colpito. Chiude invece il Chelsea questa prima giornata con soli due nuovi acquisti in campo: Havertz e Werner. Contro un ottimo Brighton è la vecchia guardia a far la differenza con il penalty di Jorginho, il solito grande gol del terzino James e Kourt Zouma. Qualche difficoltà da limare per Lampard ma c'è tanto materiale per fare ancor meglio dello scorso anno.

La stagione del Tottenham comincia come era terminata: male. La squadra di José Mourinho si arrende contro Carlo Ancelotti, meglio l'Everton degli Spurs che fanno il colpo fuori casa. Gli ospiti mandano in campo i nuovi Allan (migliore in campo) e James Rodriguez e conquistano il successo grazie al giovane Calver-Lewin. C'è tanto ancora da lavorare per Kane e compagni per evitare di ripetere l'ultima fallimentare stagione. Si conferma invece il Wolverhampton, abbastanza semplice la gara contro lo Sheffield United chiusa già dopo sei minuti con i gol di Raul Jimenez e Saiss. Non comincia bene la stagione del West Ham, Moyes lascia in panchina gente del calibro di Yarmolenko, Lanzini, Felipe Anderson ed Haller e ne prende due in casa contro il Newcastle di Steve Bruce. Ritorno in Premier League da dimenticare per il WBA che alla prima subisce uno 0-3 in casa contro il Leicester, l'ex Atalanta Castagne subito in gol e doppietta di rigore del solito Jamie Vardy. Un grande Wilfried Zaha consegna tre punti al Crystal Palace nel match contro il Southampton.

Tutti i risultati della prima giornata:

Fulham-Arsenal 0-3

Liverpool-Leeds 4-3

Crystal Palace-Southampton 1-0

West Bromwich-Leicester 0-3

West Ham-Newcastle 0-2

Tottenham-Everton 0-1

Sheffield United-Wolverhampton 0-2

Brighton-Chelsea 1-3

Bunrley-Manchester United rinviata

Manchester City-Aston Villa rinviata