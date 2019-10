Il punto sulla Premier - Leicester esagerato. Crisi Spurs, tris dello United

© foto di Imago/Image Sport

Probabilmente l'ennesima vittoria del Liverpool non fa più notizia quanto la goleada, storica, del Leicester. Partiamo proprio dall'anticipo del venerdì, una clamorosa vittoria delle Foxes che con nove retti hanno seppellito il Southampton al St. Mary's Stadium. Se il Leicester di Claudio Ranieri è entrato nella storia per il sacrificio, le reti all'ultimo respiro e lo spirito quello di Brendan Rodgers probabilmente è quello che gioca il miglior calcio e diverte. Sempre sul pezzo Jamie Vardy, ennesima tripletta per l'attaccante inglese che non smette di segnare e trascina le Foxes al secondo posto della classifica a meno due dal Manchester City. Il Liverpool non sbaglia un colpo, rafforza il primato con l'ennesima vittoria certificando ancor di più la crisi nera del Tottenham. Eppure la formazione di Mauricio Pochettino si era portata subito avanti dopo nemmeno un minuto con Harry Kane, vantaggio durato un tempo e poi ribaltato dalle reti di Henderson e dal calcio di rigore da tre punti di Salah. Tiene il passo anche il Manchester City, tre punti con altrettante reti per la squadra di Guardiola contro l'Aston Villa con le reti di Sterling, David Silva e Gundogan.

Lampard mette la quarta, male l'Arsenal - Arriva puntuale la quarta vittoria consecutiva per il Chelsea, non era facile giocare in casa del Burnley ma gli uomini di Lampard hanno portato a casa un importante 2-4 che permette ai Blues di stanziare al quarto posto della classifica. Quando non segna Tammy Abraham il grande protagonista è Pulisic, finalmente convincente l'ex Borussia Dortmund autore di una tripletta. L'Arsenal era chiamato a reagire dopo la sconfitta nel Monday Night della scorsa settimana contro lo Sheffield invece la squadra di Emery ha impattato sul pareggio contro il Crystal Palace, vantaggio di due reti dopo nove minuti ma rimontati e gara che è terminata in pareggio per 2-2. Torna a vincere il Manchester United, dopo la gara sfortunata contro il Liverpool è arrivato il successo per 1-3 in casa del Norwich firmato da Rashford e Martial.

Chi non vince più è il West Ham, due punti nelle ultime quattro gare per la squadra di Pellegrini. La sfida con lo Sheffield sembrava la gara giusta per tornare al successo, a fine primo tempo gli Hammers erano anche avanti di un gol con il mancino di Snodgrass. Partita poi decisa nella ripresa dalla girata vincente di Mousset per il definitivo 1-1. Cade per la quarta volta nelle ultime cinque partite l'Everton, un autogol di Digne consegna la vittoria al Brighton e getta nello sconforto la formazione di Liverpool che fatica a trovare la quadra. Termina con un pareggio la sfida tra Newcastle e Wolves mentre il Watford non sa più vincere, lo 0-0 contro il Bournemouth non permette agli Hornets di levare quello zero dalla casella vittorie.

I risultati della decima giornata di Premier League:

Manchester City-Aston Villa 3-0

Brighton-Everton 3-2

Watford-Bournemouth 0-0

West Ham-Sheffield United 1-1

Burnley-Chelsea 2-4

Newcastle-Wolves 1-1

Liverpool-Tottenham 2-1

Arsenal-Crystal Palace 2-2

Norwich-Manchester City 1-3