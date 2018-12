Il punto sulla Premier - Liverpool a valanga, dietro il City torna secondo

Premier League, 20^ giornata

© foto di Imago/Image Sport

In Inghilterra è già andata agli archivi la prima giornata di ritorno del campionato. Fino a questo momento l'andamento generale sta sorridendo al Liverpool di Jurgen Klopp: i Reds hanno girato da campioni di inverno alla fine dell'andata, festeggiando nel celeberrimo boxing day, e in questa ventesima giornata erano chiamati ad un esame di maturità molto importante, brillantemente superato. Passato a pieni voti: 110 e lode, almeno per il momento. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le partite delle big - Ad Anfield si giocava la partita più importante del turno per distacco, il suddetto esame che metteva di fronte al Liverpool l'insidioso Arsenal di Emery. Spazzato letteralmente via dalla devastante forza d'urto dei ragazzi in maglia rossa, e soprattutto di quei tre famelici cannonieri là davanti. Sono andati a segno tutti: Firmino con una tripletta, Salah e Mané con una rete ciascuno. Niente da fare per i Gunners, passati persino in vantaggio. Per i londinesi questa sembra essere un'altra stagione ad altitudini lontane dalla vetta. Alle spalle della capolista invece c'è stato un immediato contro-sorpasso del Manchester City, dopo aver archiviato la pratica Southampton, ai danni di un Tottenham che si è fatto sorprendere, e soprattutto battere, in casa dal Wolverhampton. Alle loro spalle adesso si sta rifacendo sotto il Chelsea, dopo la vittoria di misura ottenuta dalla squadra di Sarri in casa del Crystal Palace. Continua a macinare gioco, punti e gol il Manchester United sotto la nuova guida di Solskjaer: i Red Devils rifilano quattro gol al Bournemouth, con un Pogba sugli scudi e autore di una doppietta, mettendo così a portata di tiro in classifica l'Arsenal. Chiusura sul nostro connazionale Ranieri, tornato alla vittoria con il suo Fulham che rimane sì ancora penultimo, ritrovando però quelle sensazioni positive che solo una vittoria, per di più a tagliare fuori per ora una diretta concorrente come il fanalino di coda Huddersfield, sa dare. E con la zona salvezza che adesso dista solamente un punto.

Risultati

Brighton - Everton 1-0

Fulham - Huddersfield 1-0

Leicester - Cardiff 0-1

Tottenham - Wolverhampton 1-3

Watford - Newcastle 1-1

Liverpool - Arsenal 5-1

Crystal Palace - Chelsea 0-1

Burnley - West Ham 2-0

Southampton - Manchester City 1-3

Manchester United - Bournemouth 4-1

Classifica

Liverpool 54; Manchester City 47; Tottenham 45; Chelsea 43; Arsenal 38; Manchester United 35; Wolverhampton 29; Leicester e Watford 28; Everton e West Ham 27; Bournemouth 26; Brighton 25; Crystal Palace 19; Newcastle e Cardiff 18; Southampton e Burnley 15; Fulham 14; Huddersfield 10.