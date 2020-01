Il punto sulla Premier - Liverpool, champagne in ghiaccio. Male gli Spurs

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Champagne in ghiaccio? La festa è quasi pronta per il ritorno al trionfo del Liverpool. Un successo che sarà roboante quello dei Reds, una leadership mai messa in crisi e che si rafforza di giornata in giornata. Quando sembra che la squadra di Klopp possa perdere qualche punto, ecco il successo. Stavolta è il turno del Manchester United di Solskjaer che si deve arrendere alla capolista. Van Dijk e Salah firmano i tre punti ad Anfield ed è una vittoria di quelle che pesano come un macigno. Il Liverpool infatti si porta a più sedici sulla seconda in classifica, potenziali diciannove visto la gara da recuperare. Allora diventa davvero complicato pensare che Salah e compagni possano perdere questo titolo. Chi si fa male da solo è il Manchester City, non gira una giusta alla squadra di Guardiola. Sotto nel primo tempo con il Crystal Palace, ripresa arrembante e due gol di Aguero nel giro di cinque minuti. Al 90', Zaha mette un pallone sporco in mezzo e Fernandinho devia goffamente alle spalle del proprio portiere.

Male il Chelsea, delusioni Arsenal e Tottenham - Il Chelsea dopo il 3-0 al Burnley di settimana scorsa non riesce più a dare quella continuità della prima parte di stagione, la squadra di Frank Lampard infatti si è arresa al Newcastle con il gol allo scadere di Hayden. I Blues potevano fare certamente meglio in casa ma rimangono al quarto posto vista la sconfitta del Manchester United. Non sempre cambiare allenatore è sinonimo di vittorie, ne sanno qualcosa Mourinho ed Arteta. Il Tottenham continua a deludere, lo Special One non è riuscito a sollevare le sorti degli Spurs. Senza Kane è soltanto 0-0 contro il Watford, due soli punti conquistati nelle ultime quattro. Non va oltre il pari anche l'Arsenal, vantaggio del giovane Martinelli ma pareggio nella ripresa di Fleck per lo Sheffield United con un grande mancino al volo.

Seconda sconfitta consecutiva per il Leicester di Brendan Rodgers, 2-1 sul campo del Burnley nonostante l'iniziale vantaggio nel primo tempo siglato da Burnley. Dopo il pareggio di Wood, pesa l'errore dal dischetto da parte di Jamie Vardy. Non sono più una sorpresa i Wolves, la squadra di Espirito Santo continua a vincere e convincere anche nelle situazioni che appaiono più complicate. Sotto di due reti in casa del Southampton, ripresa giocata al massimo e rimonta completata con la doppietta del bomber Raul Jimenez ed il gol dell'ex Lazio Pedro Neto. Pari per Carlo Ancelotti nella sfida di Londra tra allenatore subentrati, 1-1 contro il West Ham di Moyes con le reti di Issa Diop e Dominic Calvert-Lewin. L'Aston Villa non riesce nel colpo esterno sul campo del Brighton, un gol per tempo e perla del solito Jack Grealish. Rialza la testa invece il Norwich che torna a vincere accorciando proprio con il Bournemouth in caduta libera, rigore decisivo di Pukki.