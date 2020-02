vedi letture

Il punto sulla Premier - Liverpool in fuga, balzo dello United

La ventiseiesima giornata di Premier League, cominciata lo scorso 8 febbraio, si concluderà solamente nella serata di mercoledì con il posticipo tra Manchester City e West Ham: un programma "spezzatino", quello offerto dalla Federazione Inglese, che ha certamente agevolato la visione degli incontri da parte degli appassionati di questo campionato dominato dal Liverpool, ormai ad un passo dalla conquista del titolo di Campione d'Inghilterra.

LIVERPOOL, CHI TI FERMA? - Prosegue senza sosta la marcia trionfale del Liverpool: la formazione di Klopp si è imposta per 0-1 sul campo del Norwich, ottenendo così la vittoria numero 25 in 26 partite. Numeri da capogiro per Salah e compagni che, tra qualche settimana, verranno assistiti anche dalla "matematica". Alle spalle dei "Reds", in attesa del Manchester City, si segnalano le frenate di Leicester e Chelsea: le "Foxes" non sono andate oltre lo 0-0 in casa del Wolverhampton mentre gli uomini di Lampard hanno perso, nel monday night, contro il Manchester United (ora settimo) per 0-2. Resiste, in zona Europa, anche la matricola Sheffield United, vittoriosa per 2-1 sul Bournemouth: a debita distanza spingono Everton, Arsenal e Burnley a caccia dell'impresa.

NORWICH, LA SALVEZZA SI ALLONTANA - Seconda sconfitta nelle ultime tre gare per il Norwich al quale, va detto, contro il Liverpool non si chiedeva certo un'impresa: i posizionamenti "tranquilli" della graduatoria sono distanti sette lunghezze. Nelle retrovie l'unica squadra ad essere andata a punti in questo turno (in attesa del West Ham) è il Watford, abile a fermare sull'1-1 il Brighton e, dunque, a recuperare un punto su Bournemouth e Aston Villa. Fatta eccezione per l'ultima piazza della classifica occupata dal Norwich, le restanti posizioni sono ancora tutte in fase di definizione perché vi sono ben cinque formazioni inscritte nel giro di soli tre punti: tutto può ancora succedere. Se la lotta per il titolo è già chiusa, lo stesso non si può dire per la lotta salvezza: nessuno vuole retrocedere, sarà dunque bagarre fino alla fine.

I risultati della 26^ giornata:

Sabato 8 febbraio

Everton - Crystal Palace 3-1

Brighton - Watford 1-1

Domenica 9 febbraio

Sheffield United - Bournemouth 2-1

Venerdì 14 febbraio

Wolverhampton - Leicester 0-0

Sabato 15 febbraio

Southampton - Burnley 1-2

Norwich - Liverpool 0-1

Domenica 16 febbraio

Aston Villa - Tottenham 2-3

Arsenal - Newcastle 4-0

Lunedì 17 febbraio

Chelsea - Manchester United 0-2

Mercoledì 19 febbraio

Manchester City - West Ham (Ore 20.30)

La classifica aggiornata:

Liverpool 76

Manchester City 51*

Leicester 50

Chelsea 41

Tottenham 40

Sheffield United 39

Manchester United 38

Wolverhampton, Everton 36

Arsenal, Burnley 34

Southampton, Newcastle 31

Crystal Palace 30

Brighton 27

Bournemouth 26

Aston Villa 25

West Ham*, Watford 24

Norwich 18

Prossimo turno

Chelsea-Tottenham (22/2, ore 13.30)

Burnley-Bournemouth (22/2, ore 16)

Crystal Palace-Newcastle (22/2, ore 16)

Sheffield United-Brighton (22/2, ore 16)

Southampton-Aston Villa (22/2, ore 16)

Leicester-Manchester City (22/2, ore 18.30)

Manchester United-Watford (23/2, ore 15)

Wolverhampton-Norwich (23/2, ore 15)

Arsenal-Everton (23/2, ore 17.30)

Liverpool-West Ham (24/2, ore 21)