Il punto sulla Premier - Liverpool primo. Ma stasera il City può rispondere

Premier League, 10^ giornata

© foto di Imago/Image Sport

Ore 20.30 circa, il Leicester ha appena pareggiato contro il West Ham in casa, e come da tradizione il presidente Vichai Srivaddhanaprabha si apprestava a lasciare il King Power a bordo del suo elicottero privato. Il velivolo da lì a poco sarebbe franato a terra, portando con sé le vite delle cinque persone al suo interno. Una vicenda che inevitabilmente ha squarciato in due la giornata calcistica che stava prendendo forma, un lutto che ha colpito dal profondo qualsiasi appassionato di calcio inglese e non solo. Poi, e solo poi, si può parlare anche di quanto è successo in campo. Perché il calcio, in fondo ed anche in questi tempi, è anche questo: una capacità di stringersi attorno e far fronte alle difficoltà, e superarle. Ma senza dimenticarle. Vediamo cosa ha offerto il rettangolo verde nella 10^ giornata di Premier League.

Le partite delle big -La partita più attesa, in realtà, è ancora da giocarsi. Il monday night del campionato inglese serve sul piatto un interessantissimo Tottenham-Manchester City. Fischio d'avvio in quel di Wembley intorno alle ore 21. Spettatrice molto interessata dell'incontro sarà il Liverpool di Jurgen Klopp, che approfittando della partita in più ha conquistato ormai da sabato pomeriggio il primato solitario della classifica. Comodo il poker rifilato tra le mura amiche di Anfield Road ai gallesi del Cardiff. Dietro rimane a distanza di sicurezza il Chelsea: la squadra di Sarri offre una sontuosa prestazione sul campo del Burnley, annichilito con ben quattro reti. Non riesce invece l'ottava vittoria consecutiva all'Arsenal, fermata a Selhurst Park da un Crystal Palace che ha segnato due reti con Milivojevic da calcio di rigore. Non per questo la squadra di Emery ne esce ridimensionata. Nella zona europea dopo gli inizi entusiasmanti di Watford e Wolverhampton vari, è adesso il Bournemouth a ritagliarsi una vetrina d'eccellenza, occupando il sesto posto dopo un tris rifilato al Fulham di Jokanovic sempre più in crisi. Torna alla vittoria anche il Manchester United di Mourinho, capace di regolare un ostico Everton, rimasto in partita ad Old Trafford fino all'ultimo minuto.

Risultati

Brighton - Wolverhampton 1-0

Fulham - Bournemouth 0-3

Liverpool - Cardiff 4-1

Southampton - Newcastle 0-0

Watford - Huddersfield 3-0

Leicester - West Ham 1-1

Burnley - Chelsea 0-4

Crystal Palace - Arsenal 2-2

Manchester United - Everton 2-1

Tottenham - Manchester City (stasera, ore 21)

Classifica

Liverpool 26; Chelsea 24; Manchester City* 23; Arsenal 22; Tottenham* 21; Bournemouth 20; Watford 19; Manchester United 17; Everton e Wolverhampton 15; Brighton 14; Leicester 13; West Ham, Crystal Palace e Burnley 8; Southampton 7; Cardiff e Fulham 5; Newcastle e Huddersfield 3.

*= una partita in meno