Il punto sulla Premier - Manchester City di nuovo 1°, Fulham retrocesso

Cinque partite nell'infrasettimanale di Premier League, con gli incontri che andavano a coinvolgere ben tre turni diversi di campionato. Tre partite sono anticipi dell'imminente 33° turno di campionato, giocate nelle scorse ore a causa degli impegni di Watford, Wolverhampton (queste due che si sfidano) e Manchester City, chiamate a giocare le semifinali di FA Cup nel weekend. L'armata di Guardiola, battendo piuttosto comodamente il Cardiff, ne ha approfittato per riportarsi in testa, con un punto di margine - e ora lo stesso numero di partite - rispetto al Liverpool.

Dietro risultati interessanti anche per la zona di classifica che porterà a giocare la prossima Champions League. Il Manchester United ad esempio si fa sorprendere, e superare, in casa del Wolverhampton, una partita che già alla vigilia avevamo descritto come possibile trappola. E così è stato. Ad approfittarne, incamerando tre punti in cascina nei loro impegni casalinghi piuttosto agevoli rispettivamente contro Brighton e Crystal Palace, sono state due delle tre londinesi coinvolte nella lotta: Chelsea e Tottenham, tornate così a tallonare, e nel caso degli Spurs pure superare, i concittadini dell'Arsenal, che ha comunque dalla sua una gara in meno da dover giocare. Infine è stata sancita la seconda delle tre retrocessioni: con cinque partite alla fine, e 16 punti di svantaggio dal quartultimo posto, il Fulham abbandona la Premier League nella stessa stagione in cui vi aveva fatto ritorno, peraltro dopo una campagna acquisti faraonica, da oltre 100 milioni di euro spesi in entrata.

Anticipi della 33^ giornata

Watford - Fulham 4-1

Wolverhampton - Manchester United 2-1

Manchester City - Cardiff 2-0

Recupero 27^ giornata

Chelsea - Brighton 3-0

Recupero 31^ giornata

Tottenham - Crystal Palace 2-0

Classifica

Manchester City 80; Liverpool 79; Tottenham 64; Arsenal* e Chelsea 63; Manchester United 61; Wolverhampton 47; Watford 46; Leicester 44; Everton 43; West Ham 42; Bournemouth 38; Crystal Palace 36; Newcastle 35; Brighton*, Southampton* e Burnley 33; Cardiff 28; Fulham** 17; Huddersfield 14.

*= una partita in meno

**= una partita in più