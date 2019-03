Il punto sulla Premier - Manchester City scavalca Liverpool in vetta

Premier League, 29^ giornata

A nove giri dalla fine c'è stato il sorpasso in vetta al massimo campionato inglese. Guardiola approfitta delle difficoltà di percorso e, come preventivabile, mette la pressione necessaria al Liverpool per far sì che non esca del tutto indenne da un derby comunque non perso. Questa la prima pagina del fine settimana di Premier League. Andiamo a vedere nel dettaglio com'è andato l'assalto al vertice.

Le partite delle big - Il turno si è aperto con una super-sfida, anche questo un derby. Il Tottenham ha rischiato grosso con l'Arsenal, dovendo ringraziare il suo portiere Lloris se è riuscito a portare via un punto dall'incontro in salsa londinese. Il portiere francese ha parato un rigore ad Aubameyang nei minuti di recupero, amplificando il rammarico della squadra di Emery. Anche perché questi ultimi sono stati superati in classifica al quarto posto dal Manchester United, vincitore, pur con più sofferenza del previsto, con il Southampton. Il Manchester City ha svolto il suo compito, vincendo in casa del Bournemouth e portandosi al primo posto provvisorio. Diventato stabile, almeno per i prossimi sette giorni, dato che - come detto - il Liverpool si è fermato nel derby a Goodison Park, casa dell'Everton. Nessun gol, ma tanti feriti. Parliamo della tifoseria Reds, e soltanto di stati d'animo, per fortuna. Ma il campionato può ancora essere raddrizzato, visto che le prime due sono separate da un solo punto. Un paio d'ore prima, intanto, il Chelsea di Sarri ha preso forma in tutta la sua essenza. Vittoria in casa del Fulham, firmata dai due feticci Higuain e Jorginho. Un weekend finalmente felice per il tecnico toscano.

Risultati

Tottenham - Arsenal 1-1

Bournemouth - Manchester City 0-1

Brighton - Huddersfield 1-0

Burnley - Crystal Palace 1-3

Manchester United - Southampton 3-2

Wolverhampton - Cardiff 2-0

West Ham - Newcastle 2-0

Watford - Leicester 2-1

Fulham - Chelsea 1-2

Everton - Liverpool 0-0

Classifica

Manchester City 71; Liverpool 70; Tottenham 61; Manchester United 58; Arsenal 57; Chelsea* 56; Wolverhampton e Watford 43; West Ham 39; Everton 37; Leicester 35; Bournemouth 34; Crystal Palace 33; Newcastle 31; Brighton* e Burnley 30; Southampton 27; Cardiff 25; Fulham 17; Huddersfield 14.

*= una partita in meno