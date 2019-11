Il punto sulla Premier - Mou, buona la prima! Deludono United e Arsenal

© foto di Federico De Luca

Intorno alle 17.37 di sabato, all'82' minuto di Crystal Palace-Liverpool, la Premier subisce uno scossone. La squadra di Londra pareggia con Zaha e sembra inchiodare i Reds su un pareggio che fermerebbe la loro corsa solitaria in vetta. In quel momento il Manchester City sta ultimando il riscaldamento all'Etihad, dove da affrontare c'è il sorprendente Chelsea di Lampard, 3° in classifica. Sarebbe un sabato perfetto per cancellare la sconfitta di Anfiled prima della sosta e per accorciare dalla capolista, ma neanche 5 minuti più tardi Firmino rimette le cose in ordine e segna il gol del vantaggio del Liverpool. A Manchester la partita viene vinta 2-1 dai padroni di casa, costretti a rimontare l'iniziale vantaggio di Kanté con le reti di De Bruyne e Mahrez a ridosso dell'intervallo. Situazione che rimane quindi invariata lì davanti: Liverpool primo a 37, Manchester City 3° 28 e Chelsea subito dopo a 26.

Tra le due maggiori pretendenti al titolo c'è un'altra sorpresa, che risponde al nome di Leicester. I punti delle Foxes, 2° a quota 29, passano anche sul campo del Brighton per 0-2 con le reti di Perez e Vardy nel finale su calcio di rigore.

Altro grande appuntamento del weekend della 13a giornata in Inghilterra era l'atteso esordio di Mourinho sulla panchina del Tottenham. Subentrato in settimana a Pochettino, il portoghese inizia come meglio non potrebbe rifilando 3 gol a domicilio al West Ham, che torna in partita troppo tardi. Son, Lucas e Kane portano Mou sullo 0-3, poi Antonio e Ogbonna al 95' accorciano le distanze con due centri inutili ai fini del risultato finale. Gli Spurs salgono così a 17 punti in classifica, alla pari del Manchester United. L'ex squadra dello Special One viene bloccata dallo Sheffield United con un pirotecnico e divertente 3-3 con McBurnie abile a riportare il parziale in equilibrio con il gol, beffa per Pogba e compagni, allo scadere.

Un punto più avanti di Tottenham e Manchester United c'è l'Arsenal, che non sorride neanche questo fine settimana. Contro il Southampton, penultimo in classifica, i tifosi dell'Emirates si rammaricano per il 2-2 finale che sa molto di occasione persa. Anche se a dirla tutta, per come è andata la partita, un pareggio non è da buttare via visto che Lacazette trova la via della rete soltanto al 96'.

Vincono anche i Wolves, che sbancano Bournemouth con le reti di Moutinho e Jimenez consolidando il proprio 5° posto a 19 punti. Successo esterno anche per il Burnley, che con lo 0-3 a Watford inguaia la squadra londinese, sempre ultima a 8. A proposito delle zone calde della classifica, da registrare la fondamentale vittoria del Norwich in trasferta contro l'Everton. Uno 0-2 secco (Cantwell e Srbeny) che porta la squadra di Farke al terzultimo posto a 10 punti, a -1 dalla salvezza dove c'è l'Aston Villa, che chiuderà la giornata di Premier questa sera contro il Newcastle.

RISULTATI 13° GIORNATA

WEST HAM-TOTTENHAM 2-3

CRYSTAL PALACE- LIVERPOOL 1-2

BRIGHTON-LEICESTER 0-2

ARSENAL-SOUTHAMPTON 2-2

BOURNEMOUTH-WOLVERHAMPTON 1-2

EVERTON-NORWICH 0-2

WATFORD-BURNLEY 0-3

CITY-CHELSEA 2-1

SHEFFIELD UNITED-MANCHESTER UNITED 3-3

ASTON VILLA-NEWCASTLE oggi alle ore 21.00

CLASSIFICA

Liverpool 37

Leicester 29

City 28

Chelsea 26

Wolves 19

Sheffield 18

Burnley 18

Arsenal 18

Manchester United 17

Tottenham 17

Bournemouth 16

Brighton 15

Crystal Palace 15

Newcastle 15

Everton 14

West Ham 13

Aston Villa 11

Norwich 10

Southampton 9

Watford 8