Il punto sulla Premier - Natale in fuga per Klopp. Solskjaer parte bene

Premier League, 18^ giornata.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Felice Natale a tutti, un pochino di più per Jurgen Klopp. Il manager tedesco ha visto concretizzarsi le speranze da lui stesso agognate dopo la serata di venerdì che aveva visto il suo Liverpool imporsi agevolmente sul campo del Wolverhampton. Di per sé le partite che attendevano le rivali, Manchester City in primis, non sembravano troppo proibitive. Ma a volte il calcio sa essere strano. Andiamo dunque a vedere cos'è accaduto nel dettaglio nella 18^ giornata di Premier League.

Le partite delle big - Succede che il Crystal Palace, vero e proprio underdog della contesa, faccia lo scherzetto a domicilio ai campioni in carica. Il Manchester City si vede inaspettatamente sconfitto 2-4, ma soprattutto scivola a -4 in classifica dai Reds. Un altro passo falso, sempre del sabato pomeriggio, è quello del Chelsea. I ragazzi di Sarri vengono battuti dal Leicester a Stamford Bridge, rimanendo così a distanza piuttosto pronunciata dalla capolista Liverpool, e venendo agganciati in classifica dai concittadini dell'Arsenal, vincitori senza troppi patemi contro il Burnley. Grandiosa la partenza di Solskjaer come erede di Mourinho sulla panchina dello United. I Red Devils strapazzano il Cardiff in terra gallese, rifilando cinque reti agli avversari. Il più grande spettacolo di tutti è però arrivato nel posticipo della domenica pomeriggio. A Goodison Park l'Everton va avanti sul Tottenham, salvo poi venir travolto in rimonta con sei reti. La squadra di Pochettino consolida così ancor di più il terzo posto, portandosi a sole due lunghezze di distanza nei confronti del City secondo.

Risultati

Wolverhampton - Liverpool 0-2

Arsenal - Burnley 3-1

Bournemouth - Brighton 2-0

Chelsea - Leicester 0-1

Huddersfield - Southampton 1-3

Manchester City - Crystal Palace 2-3

Newcastle - Fulham 0-0

West Ham - Watford 0-1

Cardiff - Manchester United 1-5

Everton-Tottenham 2-6

Classifica

Liverpool 48; Manchester City 44; Tottenham 42; Chelsea e Arsenal 37; Manchester United 29; Watford 27; Bournemouth 26; Leicester e Wolverhampton 25; Everton e West Ham 24; Brighton 21; Crystal Palace 18; Newcastle 17; Southampton 15; Cardiff 14; Burnley 12; Huddersfield e Fulham 10.