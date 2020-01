Il punto sulla Premier - Rinascita Watford, primo successo per Arteta

Mentre il Liverpool continua a non sbagliare un colpo, nelle parti basse della classifica c'è una squadra che nel mese di dicembre è letteralmente rinata ed il Watford. Ultimo con un solo successo conquistato, gli Hornets il 6 dicembre hanno affidato la panchina a Nigel Pearson: la svolta. Sei partite, una sola sconfitta contro gli imbattibili Reds unite a tre vittorie, due pareggi e soltanto tre reti subite. Un cammino da alta classifica legittimato dall'ultima vittoria contro i Wolves, una squadra rigenerata nel modo di stare in campo e non più fragili come nei primi quattro mesi di stagione. Un grande passo in avanti che potrebbe essere decisivo per raggiungere la salvezza. Tornando alle parti alte della classifica, il Liverpool continua la sua corsa in solitaria battendo lo Sheffield United per 2-0 con un gol per tempo. Marcatori i soliti, prima Salah e poi Sadio Mané. La stagione perfetta per i Reds.

La prima gioia di Arteta - La sconfitta alla prima all'Emirates Stadium è stata dolorosa per Mikel Arteta che si è rifatto qualche giorno dopo mandando al tappeto il Manchester United con il risultato di 2-0. In rete Pepé e Sokratis nel primo tempo, tanto è bastato per rigettare giù la squadra di Solskjaer. L'emblema dei Gunners è senza alcun dubbio Mesut Ozil, completamente rigenerato il tedesco dalla cura Arteta. Corsa, qualità e giocate degne della stella probabilmente maggiormente discontinua del calcio internazionale.

Il bomber d'annata, Danny Ings - Danny Ings non sarà il capocannoniere della Premier League ma la sua stagione è sicuramente esaltante. L'ex Liverpool, fermo alle 21 reti della Championship 2013/2014 con il Burnley è finalmente diventato determinante. Quello contro il Tottenham è il suo tredicesimo gol in campionato, una rete da tre punti che getta nello sconforto Mourinho sorpreso dal direttore di gara a spiare gli appunti del collega Hasenhuttl. Prima doppia cifra in Premier League e non intende fermarsi.

Doppio Gabriel Jesus per il Manchester City che infligge la prima sconfitta a Carlo Ancelotti. 2-1 il risultato finale con l'Everton che incappa nel primo KO della nuova era dell'ex tecnico del Napoli. Vince senza fatica il Leicester che si conferma in alta classifica, 3-0 al Newcastle maturando anche da diversi errori da matita blu dei calciatori dei Magpies. Grande il gol di Maddison, altro profilo che si è preso definitivamente la scena. Non decolla il Chelsea, la squadra di Lampard non da seguito alla vittoria contro l'Arsenal ed incappa in un pareggio contro il Brighton. Vince e convince l'Aston Villa contro il Burnley, ancora un gran gol del genio Jack Grealish. Sarà lui l'arma decisiva per la salvezza dei Magpies. Buona la prima per Moyes sulla panchina del West Ham, 4-0 senza appello degli Hammers contro il Bournemouth che sprofonda in zona retrocessione. Ancora un super gol di Sebastian Haller, sforbiciata per battere Ramsdale nel primo tempo. Chiudiamo con il Norwich che aveva assaporato la vittoria contro il Crystal Palace vanificato dalla rete di Connor Wickham nei minuti finali.