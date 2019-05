Il punto sulla Premier - Stasera il Manchester City, Chelsea in Champions

Premier League, 37^ giornata

Tanti verdetti già sanciti, ma il più pesante ha ancora da arrivare. E una certezza la abbiamo: comunque vada l'incontro di questa sera tra Manchester City e Leicester, i campioni uscenti ed il Liverpool arriveranno a giocarsi il titolo di campione d'Inghilterra negli ultimi novanta minuti, come perfetto finale di una sceneggiatura thriller, quasi scritta da un maestro del genere come Alfred Hitchcock. Il Liverpool per adesso si è ripreso il primato, come spesso avvenuto nell'estenuante tira-e-molla da record che ha caratterizzato questa stagione, ma stasera Guardiola e i suoi possono tornare lassù.

I verdetti più importanti della 37^ giornata, però, sono arrivati senz'altro in zona Champions League. Con il Tottenham che non ha accusato il clamoroso passo a vuoto in casa del Bournemouth, essendo poi stato graziato dai successivi pareggi di Manchester United e Arsenal. Chi ha esultato più di tutti è però il Chelsea, che grazie alle tre reti rifilate al Watford ha già conquistato matematicamente l'accesso alla prossima Champions. Un risultato di prestigio per Maurizio Sarri, alla prima stagione fuori dai confini italiani e lungamente criticato nel corso di questa stagione. Per adesso sta rispedendo al mittente il tutto, per il futuro si vedrà. Dietro sarà solamente Europa League per il Manchester United, mentre è disperata la situazione dell'Arsenal, dietro di tre punti e otto gol nella differenza reti rispetto al Tottenham. Degna di menzione anche la stagione del Wolverhampton che, a meno di un successo del Leicester questa sera, concluderà il torneo al settimo posto. Nei bassifondi invece il Cardiff retrocede in Championship: fatale il ko con il Crystal Palace.

Risultati

Everton - Burnley 2-0

Bournemouth - Tottenham 1-0

West Ham - Southampton 3-0

Wolverhampton - Fulham 1-0

Cardiff - Crystal Palace 2-3

Newcastle - Liverpool 2-3

Chelsea - Watford 3-0

Huddersfield - Manchester United 1-1

Arsenal - Brighton 1-1

Manchester City - Leicester (stasera, ore 21)

Classifica

Liverpool 94; Manchester City* 92; Chelsea 71; Tottenham 70; Arsenal 67; Manchester United 66; Wolverhampton 57; Everton 53; Leicester* 51; Watford 50; West Ham 49; Crystal Palace 46; Bournemouth 45; Newcastle 42; Burnley 40; Southampton 38; Brighton 36; Cardiff 31; Fulham 26; Huddersfield 15.

*= una partita in meno