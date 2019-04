Il punto sulla Premier - Stasera Sarri va all'assalto del terzo posto

Premier League, 33^ giornata

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Turno particolare nel fine settimana di Premier League, dato che alcune partite erano già state giocate nel turno infrasettimanale, tre per la precisione, più una posticipata tra due settimane, a causa del contemporaneo disputarsi delle semifinali di FA Cup. Che hanno fornito il loro verdetto: nella solita pomposa e magnifica finale di Wembley saranno il Manchester City ed il Watford, autore di una notevole rimonta e di un 3-2 col brivido - il pareggio è arrivato al quarto minuto di recupero - nei supplementari. Andiamo però a vedere cosa ha offerto il fine settimana della Premier.

A fare maggior rumore è senz'altro il risultato del Liverpool, capace di sbancare venerdì sera il St Mary's, casa del Southampton, e di tornare in vetta dopo aver assistito all'ennesimo sorpasso del City nella serata di mercoledì. La sfida a distanza è destinata ad andare ancora avanti, e virtualmente sono gli uomini di Guardiola ad essere in posizione dominante, dato che pagano sì due punti di svantaggio ma hanno anche una partita in meno. Bene anche l'altra squadra di Liverpool, l'Everton, che si impone in casa su un Arsenal incapace di sfruttare l'assist offerto dalla sconfitta del Manchester United nell'anticipo infrasettimanale, per un ipotetico allungo. Cosa che invece vorrà fare questa sera il Chelsea di Maurizio Sarri: i Blues, vincendo la stra-cittadina con il West Ham, sarebbero terzi in classifica. Con una partita in più su quasi tutti, certo, ma a quel punto con un punto di vista decisamente migliore.

Risultati

Watford - Fulham 4-1

Wolverhampton - Manchester United 2-1

Manchester City - Cardiff 2-0

Southampton - Liverpool 1-3

Bournemouth - Burnley 1-3

Huddersfield - Leicester 1-4

Newcastle - Crystal Palace 0-1

Everton - Arsenal 1-0

Chelsea - West Ham (lunedì, ore 21)

Tottenham - Brighton (23 aprile, ore 20.45)

Classifica

Liverpool 82; Manchester City* 80; Tottenham* 64; Arsenal* e Chelsea* 63; Manchester United* 61; Leicester e Wolverhampton* 47; Everton e Watford* 46; West Ham* 42; Crystal Palace 39; Bournemouth 38; Burnley 36; Newcastle 35; Brighton** e Southampton* 33; Cardiff* 28; Fulham 17; Huddersfield 14.

*= una partita in meno

**= due partite in meno