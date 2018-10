Il punto sulla Premier - Tra Liverpool e Chelsea gode il Manchester City

Premier League, 7^ giornata

© foto di Imago/Image Sport

L'antico detto suggeriva che tra i due litiganti fosse poi invece un terzo a godere, e come spesso accade la lungimiranza della saggezza popolare è applicabile anche sui campi della realtà. Senza voler troppo divagare su certi ragionamenti, basta osservare l'andamento di questa 7^ giornata di Premier League per farsi un'idea. I due che si contendono la fetta sono Sarri e Klopp, ma alla fine ne beneficia Guardiola. Per capire meglio andiamo ad approfondire quanto è accaduto nel settimo turno del massimo campionato inglese, chiuso questa sera dal monday night che mette contro Bournemouth e Crystal Palace.

Le partite delle big - Prima di tutto la giornata si è aperta con un tonfo che ha fatto molto rumore. Ma che non rappresenta certamente una novità, almeno negli ultimi tempi. Il Manchester United di Mourinho ha infatti steccato un'altra volta, e si è fatto travolgere in casa del West Ham. Non saranno giorni facili per il portoghese, sempre che riesca a conservare il posto. Chi invece il posto se lo sta incollando sotto è Emery: il suo Arsenal non conosce soste e colleziona il quinto successo di fila dopo le due sconfitte all'esordio, portandosi a -4 dalla vetta. Che adesso è tornata ad essere in coabitazione, dopo i giorni di regime solitario del Liverpool. Infatti i Reds sono stati ripresi dal Manchester City, capace di regolare senza troppe ansie il Brighton. E di potersi così sedere in poltrona in posizione privilegiata per gustarsi Chelsea-Liverpool, una partita bella e combattuta con un epilogo a sorpresa. Sturridge regala al pubblico di Stamford Bridge una perla da cannoniere a distanza e un punto finale alla sua squadra. Sarri e i suoi falliscono il contro-sorpasso ma possono comunque trarre indicazioni positive dalla gara. Bene anche il Tottenham, che vince in casa dell'Huddersfield e continua a tenersi attaccato ai piani alti, cosa che non sta riuscendo ad esempio allo United, come dicevamo.

Risultati

West Ham-Manchester United 3-1

Arsenal - Watford 2-0

Everton - Fulham 3-0

Huddersfield - Tottenham 0-2

Manchester City - Brighton 2-0

Newcastle - Leicester 0-2

Wolverhampton - Southampton 2-0

Chelsea - Liverpool 1-1

Cardiff - Burnley 1-2

Bournemouth - Crystal Palace (stasera ore 21)

Classifica

Manchester City e Liverpool 19; Chelsea 17; Arsenal e Tottenham 15; Watford 13; Leicester e Wolverhampton 12; Bournemouth* e Manchester United 10; Everton 9; Burnley, Crystal Palace* e West Ham 7; Brighton, Southampton e Fulham 5; Newcastle, Cardiff e Huddersfield 2.

*= una partita in meno