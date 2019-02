Il punto sulla Premier - Tra United e Liverpool godono City e Arsenal

Premier League, 27^ giornata

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sembra assurdo da dirsi, ma a godere maggiormente delle partite del fine settimana di Premier League potrebbe essere stato davvero colui che non è neanche sceso in campo. O meglio l'ha fatto, ma non in campionato, perché il Manchester City ha permesso a Pep Guardiola di aggiungere un altro trofeo (la EFL Cup) in bacheca, o viceversa, e a Sarri di aggiungere un'altra delusione nella sua fin qui non scintillante esperienza sulla panchina del Chelsea. Quantomeno stavolta c'è l'attenuante dei rigori, anche se quanto accaduto nel finale di supplementari con Kepa spiega molto del momento attuale nello spogliatoio.

Le partite delle big - Come dicevamo sorride a trentadue denti il City, e lo fa perché dalla partita di Old Trafford, big match in assoluto del 27° turno di Premier League, non ci sono né vincitori né vinti. Neanche emozioni, a dire il vero, dato che Manchester United e Liverpool si annullano su uno 0-0 piuttosto noioso, che restituisce la vetta momentanea ai Reds, con però soltanto un punto di margine ed una sensazione di invincibilità che oggi sembra piuttosto lontana. Con il senno di poi sarà venuto ancor di più l'amaro in bocca a Pochettino, dato che il suo Tottenham è stato sconfitto nella sfida di domenica a pranzo in casa del sempre ostico Burnley. Con una vittoria gli Spurs avrebbero potuto portarsi a -3 dalla vetta, e invece è arrivato un ko. Beneficia invece del risultato di Old Trafford l'Arsenal, che vince comodamente con il Southampton e aggancia così il quarto posto, scavalcando lo United di una sola lunghezza. Tre invece più del Chelsea, che però ha da recuperare la sfida interna col Brighton, sulla carta non così improba. Due parole infine per Ranieri e il suo Fulham, la cui situazione pare sempre più disperata. Ad undici gare dalla fine i punti da recuperare sono ormai otto, e il tempo ormai scarseggia. Tanto che in patria si parla già di un possibile esodo estivo in caso di retrocessione.

Risultati

Everton - Manchester City 0-2 (giocata il 6/2)

Cardiff - Watford 1-5

West Ham - Fulham 3-1

Burnley - Tottenham 2-1

Bournemouth - Wolverhampton 1-1

Newcastle - Huddersfield 2-0

Leicester - Crystal Palace 1-4

Chelsea - Brighton (rinviata a data da destinarsi)

Arsenal - Southampton 2-0

Manchester United - Liverpool 0-0

Classifica

Liverpool 66; Manchester City 65; Tottenham 60; Arsenal 53; Manchester United 52; Chelsea* 50; Watford e Wolverhampton 40; West Ham 36; Bournemouth 34; Everton 33; Leicester 32; Crystal Palace e Burnley 30; Newcastle 28; Brighton* 27; Cardiff 25; Southampton 24; Fulham 17; Huddersfield 11.

*= una partita in meno