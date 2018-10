Il punto sulla Premier - Una vetta per tre. Arsenal e Tottenham inseguono

Premier League, 8^ giornata

Non è un caso se si sente ripetere che la Premier League sia il campionato più spettacolare al mondo. Il campionato inglese, storicamente, è una fucina di squadroni. E non è un caso neanche la quasi assoluta alternanza sull'albo d'oro. Detto ciò, e fatta questa lunga premessa, il fatto di vedere tre squadre appaiate al comando della classifica, con due inseguitrici distanziate di due lunghezze, dopo l'8^ giornata di campionato, quella che conduce alla sosta per le nazionali, è un lusso di competitività che gli altri campionati d'élite non possono concedersi. E se in ambito europeo il motivetto cambia, Oltremanica lo spettacolo è garantito. Vediamo dunque come si è arrivati alla situazione qui descritta, andando ad approfondire quanto accaduto nell'ottavo turno di Premier.

Le partite delle big - Che dire, alla fine il grande spettacolo doveva essere ad Anfield Road e invece non è andata proprio così. L'ultima partita del turno, sulla carta quella di cartello, si è conclusa invece con un monotono 0-0 tra Liverpool e Manchester City, che continuano così a correre a braccetto in cima alla classifica. Se non fosse che adesso alla loro compagnia si è aggiunto il Chelsea di Sarri, che ha recuperato il terreno perso nelle scorse giornate approfittando dello scontro diretto e della precedente, rotonda, vittoria sul campo del Southampton. E come se non bastasse, si sono avvicinate altre due avversarie molto pericolose. A quota 18 infatti si trovano Arsenal e Tottenham, entrambe vittoriose. I primi in particolare cominciano a intrigare: i meccanismi di Emery sembrano cominciare a far presa in maniera molto convincente sui calciatori, i quali - nel derby contro il Fulham - hanno infilato la sesta vittoria di fila, rifilandone cinque ai Cottagers. Gli Spurs invece, dalla loro, hanno una certa abitudine recente ad occupare i piani alti, anche se allo stesso tempo l'incapacità di vincere ogni volta, per un motivo o per l'altro. Dietro spuntano i nomi che non t'aspetti: il Bournemouth, che scalza il Watford nella classifica delle "sorprese" battendo 0-3 a domicilio proprio gli Hornets, e l'intrigante Wolverhampton made-in-Portugal. Torna alla vittoria, ma senza convincere, lo United di un Mourinho che continua a correre sul filo del rasoio. Anzi, il successo è arrivato col brivido: sotto di due reti, i Red Devils sono riusciti però a rimontare un Newcastle sempre più deludente, ancorato all'ultimo posto.

Risultati

Brighton - West Ham 1-0

Burnley - Huddersfield 1-1

Crystal Palace - Wolverhampton 0-1

Leicester - Everton 1-2

Tottenham - Cardiff 1-0

Watford - Bournemouth 0-3

Manchester United - Newcastle 3-2

Fulham - Arsenal 1-5

Southampton - Chelsea 0-3

Liverpool - Manchester City 0-0

Classifica

Manchester City, Chelsea e Liverpool 20; Arsenal e Tottenham 18; Bournemouth 16; Wolverhampton 15; Manchester United e Watford 13; Leicester e Everton 12; Burnley e Brighton 8; Crystal Palace e West Ham 7; Southampton e Fulham 5; Huddersfield 3; Newcastle e Cardiff 2.