Il punto sulla Premier - Vincono (quasi) tutte le big. Stasera il piatto forte

Premier League, 21^ giornata

Il primo turno del nuovo anno è sempre speciale in Premier League, e così lo sarà con ogni probabilità anche questo che va chiudendosi. Manca solamente una partita all'appello, la più importante di tutte. Se si guarda la classifica, quella attuale e della passata stagione, è la sfida che può significare un ideale passaggio del testimone, o il rientro prepotente in corsa della detentrice oggi ferita. Stasera, alle ore 21 all'Etihad, c'è Manchester City-Liverpool. Intanto vediamo cos'è successo fino ad ora.

Le partite delle big - In attesa del grande spettacolo, le big hanno aperto le danze vincendo quasi tutte. Quel quasi ha il volto e i connotati di Maurizio Sarri e del suo Chelsea, incapace di sbloccare la partita interna con il Southampton, dalla quale è arrivato solamente un punto. Discorso diverso per quanto riguarda invece le altre due grandi londinesi, che avevano aperto con successo il turno nel martedì del primo dell'anno: prima l'Arsenal rifilando un poker al Fulham di Ranieri ancora gravemente inguaiato in zona retrocessione, poi il Tottenham con tre gol ed una prestazione perentoria a Cardiff. Ottime notizie anche dal fronte Solskjaer: il Manchester United, sotto la guida del manager norvegese, sembra letteralmente rinato. Tre punti comodi, o quasi, anche contro il Newcastle - e fanno quattro su quattro - per i Red Devils che adesso vedono addirittura la zona Champions, rappresentata dal Chelsea, neanche così troppo distante: sei punti.

Risultati

Everton - Leicester 0-1

Arsenal - Fulham 4-1

Cardiff - Tottenham 0-3

Bournemouth - Watford 3-3

Chelsea - Southampton 0-0

Huddersfield - Burnley 1-2

West Ham - Brighton 2-2

Wolverhampton - Crystal Palace 0-2

Newcastle - Manchester United 0-2

Manchester City - Liverpool (stasera, ore 21)

Classifica

Liverpool* 54; Tottenham 48; Manchester City* 47; Chelsea 44; Arsenal 41; Manchester United 38; Leicester 31; Watford e Wolverhampton 29; West Ham 28; Everton e Bournemouth 27; Brighton 26; Crystal Palace 22; Newcastle, Burnley e Cardiff 18; Southampton 16; Fulham 14; Huddersfield 10.

*= una partita in meno