Il punto sulla Premier League - Il Liverpool aggancia l'Everton in vetta

Con i due posticipi giocati ieri è andata in archivio la sesta giornata di Premier League. Sconfitta esterna per l'Everton di Carlo Ancelotti, battuto 2-0 dal Southampton: ne approfitta il Liverpool, che ad Anfield supera in rimonta lo Sheffield United (2-1, reti di Firmino e Jota) agganciando i rivali in testa alla graduatoria a quota 13 punti. Il Leicester vince fuori casa con l'Arsenal portandosi sul terzo gradino del podio in coabitazione con l'Aston Villa, battuto nettamente dal Leeds 0-3.

RALLENTANO DIVERSE BIG - Tanti pareggi hanno coinvolto alcune delle squadre più importanti del massimo campionato inglese: il Manchester City non è riuscito ad andare oltre l'1-1 contro il West Ham, termina in parità anche il match clou tra Manchester United e Chelsea (0-0). Né vincitori né vinti, inoltre, in Wolverhampton-Newcastle e nel primo posticipo del lunedì tra Brighton e West Bromwich.

LOTTA SALVEZZA: LA SITUAZIONE SI COMPLICA - Solo sconfitte per le ultime tre della classe: Burnley, Sheffield United e Fulham concludono l'ennesimo weekend senza vittorie rimanendo appaiate in ultima posizione con un solo punto all'attivo. In quartultima posizione, a +2 dalla zona retrocessione, resiste il West Bromwich: a distanza di sicurezza Brighton (+4) e Manchester United (+6).

Risultati sesta giornata:

Aston Villa-Leeds 0-3

West Ham-Manchester City 1-1

Fulham-Crystal Palace 1-2

Manchester United-Chelsea 0-0

Liverpool-Sheffield United 2-1

Southampton-Everton 2-0

Wolverhampton-Newcastle 1-1

Arsenal-Leicester 0-1

Brighton-West Bromwich 1-1

Burnley-Tottenham 0-1

Prossimo turno

Venerdì 30 ottobre - Ore 21: Wolverhampton-Crystal Palace

Sabato 31 ottobre - Ore 13.30: Sheffield United-Manchester City

Ore 16: Burnley-Chelsea

Ore 18.30: Liverpool-West Ham

Domenica 1 novembre - Ore 13: Aston Villa-Southampton

Ore 15: Newcastle-Everton

Ore 17.30: Manchester United-Arsenal

Ore 20.15: Tottenham-Brighton

Lunedì 2 novembre - Ore 18.30: Fulham-West Bromwich

Ore 21: Leeds-Leicester

Classifica aggiornata

Everton, Liverpool 13

Aston Villa*, Leicester 12

Tottenham 11

Leeds, Southampton, Crystal Palace, Wolverhampton 10

Chelsea, Arsenal 9

West Ham, Manchester City*, Newcastle 8

Manchester United* 7

Brighton 5

West Bromwich 3

Burnley*, Sheffield United, Fulham 1

*una partita in meno