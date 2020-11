Il punto sulla Premier League - Leicester nuova capolista, pari tra City e Liverpool

Si è concluso con il tonfo rovinoso dell'Arsenal contro l'Aston Villa l'ottavo turno di Premier League. Una giornata che non ha mancato di riservare sorprese, e che ha restituito una nuova capolista, vale a dire il Leicester di Brendan Rodgers. Alle Foxes basta il calcio di rigore trasformato da Jamie Vardy per avere ragione di un Wolverhampton che colleziona la terza sconfitta in otto partite di campionato.

Tottenham e Liverpool in scia - Il Liverpool frena con l'uno a uno col City che impedisce alla banda di Klopp di assicurarsi la vetta della classifica in solitaria. Il rigore di Salah illude i Reds, che vengono poi raggiunti dal redivivo Gabriel Jesus. Può invece sorridere José Mourinho, cui basta l'acuto di Kane nel finale per condannare il West Brom all'ennesimo ko.

Sorpresa Southampton - Dopo una partenza ad handicap la squadra di Hasenhuttl non finisce più di stupire e infila il sesto risultato utile consecutivo. Il due a zero sul Newcastle consente ai Saints di mantenere un punto di vantaggio sul Chelsea, vittorioso sullo Sheffield con un ampio quattro a uno. Prosegue invece la flessione dell'Everton, piegato dallo United, che può esultare per il primo gol in Premier di Cavani. Buone risposte anche dal Crystal Palace, che strapazza il Leeds con un poker a firma Dann, Eze e Ayew, con l'autorete di Helder Costa a completare il quadro. Non si fanno male Burnley e Brighton, che non s'allontanano dalle sabbie mobili in coda alla graduatoria, mentre il West Ham si aggiudica lo scontro con il Fulham grazie alla rete in pieno extra-time di Soucek.

I risultati dell'8a giornata

Venerdì 6 novembre

Brighton-Burnley 0-0

Southampton-Newcastle 2-0: 7' Adams (S), 82' Armstrong (S)

Sabato 7 novembre

Everton-Manchester United 1-3: 19' Bernard (E), 25', 32' Bruno Fernandes (M), 90+5' Cavani (M)

Crystal Palace-Leeds United 4-1: 12' Dann (C), 22' Eze (C), 27' Bamford (L), 42' aut. Costa (C), 70' Ayew (C)

Chelsea-Sheffield United 4-1: 9' McGoldrick (S), 23' Abraham (C), 34' Chilwell (C), 77' Thiago Silva (C), 80' Werner (C)

West Ham-Fulham 1-0: 90+1' Soucek (W)

Domenica 8 novembre

West Bromwich Albion-Tottenham 0-1: 88' Kane (T)

Leicester-Wolverhampton 1-0: 15' Vardy (L)

Manchester City-Liverpool 1-1: 13' Salah (L), 31' Gabriel Jesus (C)

Arsenal-Aston Villa 0-3: 25' aut. Saka (A), 72', 75' Watkins (A)

La classifica dopo otto giornate

Leicester 18

Tottenham 17

Liverpool 17

Southampton 16

Chelsea 15

Aston Villa* 15

Everton 13

Crystal Palace 13

Wolverhampton 13

Manchester City* 12

Arsenal 12

West Ham 11

Newcastle 11

Manchester United* 10

Leeds 10

Brighton 6

Fulham 4

West Bromwich Albion 3

Burnley* 2

Sheffield United 1

*una partita in meno

Il prossimo turno (9a giornata)

Sabato 21 novembre

13.30 Newcastle-Chelsea

16.00 Fulham-Everton

16.00 Wolverhampton-Southampton

16.00 Manchester United-West Bromwich Albion

16.00 Liverpool-Leicester

16.00 Aston Villa-Brighton

16.00 Burnley-Crystal Palace

18.30 Tottenham-Manchester City

Domenica 22 novembre

15.00 Sheffield United-West Ham

17.30 Leeds United-Arsenal