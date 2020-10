Il punto sulla Premier League - Pazzo weekend: tracollo di United e Liverpool, vola l'Everton

È stata l'eclatante vittoria dell'Aston Villa sul Liverpool a far calare il sipario sul quarto turno di Premier League. Una prestazione stellare della banda di Dean Smith, che ha demolito i campioni in carica strabordando nelle marcature, addirittura sette: l'ultima volta che i Reds ne incassarono tante era il 1963. Ma il matchday four non può che ritenersi contrassegnato anche dalle sei reti che il Tottenham di Mourinho ha rifilato allo United. Un risultato tennistico propiziato da un'espulsione piuttosto controversa occorsa a Martial, e poi modellato dalle prestazioni scintillanti di Kane, Son e Aurier su tutti.

Carletto vola, bene anche i Blues - È però l'Everton, capolista solitaria dopo quattro turni, la Cenerentola di questo primo scorcio di campionato: continua a volare la squadra di Carlo Ancelotti, vittorioso anche sul Brighton. Doppietta di James Rodriguez, sempreverde uomo di fiducia dell'ex tecnico del Napoli, e gol del solito Calvert-Lewin. Sabato, da non perdere, c'è il derby del Merseyside contro il Liverpool che può valere il primo posto. Successo agevole anche per il Chelsea, che batte con un poker il Crystal Palace: Havertz e Werner rimangono a secco, convince Chilwell che apre le danze al cinquantesimo, alla prima da titolare in Premier League con i Blues.

Stop City - Ritorno alla vittoria in campionato rimandato per il Manchester City, che non va oltre l'uno a uno con il Leeds del Loco Bielsa. Evidentemente qualche scoria ancora da smaltire per i Citizens dopo il tonfo con il Leicester: il centro di Sterling illude Guardiola, ma ci pensa Rodrigo a riequilibrare il risultato. Chi da Guardiola si è separato qualche tempo fa è Arteta, che continua a togliersi soddisfazioni con il suo Arsenal: la vittoria di misura sullo Sheffield consente ai Gunners di mantenersi aggrappati saldamente alla top four.

Frena anche il Leicester - Le Foxes interrompono la propria striscia di successi in campionato, e lo fanno in modo piuttosto rovinoso: partita senza storia al King Power Stadium, dove il West Ham riesce ad imporsi con una prestazione di assoluta personalità. Sorride anche il Newcastle, che con il tre a uno contro il Burnley resta imbattuto in Premier. Tre punti a testa per Southampton e Wolverhampton, rispettivamente contro West Bromwich e Fulham: ai Woves basta Pedro Neto, mentre i Saints si fanno trascinare dalle reti di Djenepo e Romeu.

I risultati della 4a giornata

Sabato 3 ottobre

Chelsea-Crystal Palace 4-0: 50' Chilwell (C), 66' Zouma (C), 78', 82' Jorginho (C)

Everton-Brighton 4-2: 16' Calvert-Lewin (E), 41' Maupay (B), 45+2' Mina (E), 52', 70' James Rodriguez (E), 90+2' Bissouma (B)

Leeds-Manchester City 1-1: 17' Sterling (C), 59' Rodrigo (L)

Newcastle-Burnley 3-1: 14' Saint-Maximin (N), 61' Westwood (B), 65', 77' Callum Wilson (N)

Domenica 4 ottobre

Leicester-West Ham 0-3: 14' Antonio (W), 34' Fornals (W), 83' Bowen (W)

Southampton-West Bromwich Albion 2-0: 41' Djenepo (S), 69' Romeu (S)

Wolverhampton-Fulham 1-0: 56' Pedro Neto (W)

Arsenal-Sheffield United 2-1: 61' Saka (A), 64' Pepé (A), 83' McGoldrick (S)

Manchester United-Tottenham 1-6: 2' Bruno Fernandes (M), 4' Ndombele (T), 7', 37' Son (T), 30', 79' Kane (T), 51' Aurier (T)

Aston Villa-Liverpool 7-2: 4', 22' e 39' Watkins (A), 33', 60' Salah (L), 35' McGinn (A), 55' Barkley (A), 66', 75' Grealish (A)

La classifica dopo quattro giornate

1. Everton 12

2. Aston Villa* 9

3. Leicester 9

4. Arsenal 9

5. Liverpool 9

6. Tottenham 7

7. Chelsea 7

8. Leeds 7

9. Newcastle 7

10. West Ham 6

11. Southampton 6

12. Crystal Palace 6

13. Wolverhampton 6

14. Manchester City* 4

15. Brighton 3

16. Manchester United* 3

17. West Bromwich Albion 1

18. Burnley* 0

19. Sheffield United 0

20. Fulham 0

*una partita in meno

Il prossimo turno (5a giornata)

Sabato 17 ottobre

13.30 Everton-Liverpool

16.00 West Bromwich Albion-Burnley

16.00 Chelsea-Southampton

16.00 Newcastle-Manchester United

16.00 Leicester-Aston Villa

16.00 Sheffield United-Fulham

18.30 Manchester City-Arsenal

Domenica 18 ottobre

15.00 Crystal Palace-Brighton

17.30 Tottenham-West Ham

21.00 Leeds-Wolverhampton