Il punto sulla Premier League - Tottenham e Liverpool, mercoledì la verità. Arsenal, che flop

vedi letture

Tottenham e Liverpool a passo lento. Come nei precedenti 180’, in cui le due squadre avevano totalizzato lo stesso numero di punti (quattro, con vittoria nell’ultimo turno e pareggio in quello precedente), proseguono in vetta a braccetto ed entrambe pareggiano per 1-1, rispettivamente contro Crystal Palace e Fulham. E mercoledì Mourinho e Klopp saranno uno di fronte all’altro nel big-match della tredicesima giornata di Premier League. E si riporta a meno uno il Leicester, vittorioso 3-0 in casa contro il Burnley. Una partita senza storia, che consente alle Foxes di scavalcare Southampton e Chelsea in classifica: in gol Maddison (doppietta) e Vardy.

Le big. Southampton, dicevamo: quarta forza del campionato, dopo il tris rifilato allo Sheffield United: Adams, Armstrong e Redmond i grandi protagonisti. Tonfo esterno del Chelsea, sconfitto dall’ex Ancelotti: l’Everton si assicura i tre punti grazie al perfetto calcio di rigore di Sigurdsson. Solo 0-0, poco divertimento e tanta noia, nel derby di Manchester tra United e City. Ennesimo flop stagionale dell'Arsenal, che cade in casa contro il Burnley: l'espulsione di Xhaka complica i piani, un'autorete di Aubameyang condanna Arteta. Gunners ancora nei bassifondi.

Le altre. Torna al successo il West Ham, sesto in classifica e capace di battere il Leeds sul proprio campo: un 2-1 in rimonta firmato Soucek-Ogbonna, dopo il vantaggio dagli undici metri targato Klich. L’Aston Villa, con un gol di El Ghazi al 94’, vince in casa del Wolverhampton. Esulta il Newcastle per il 2-1 sul West Bromwich (Almiron e Gayle in gol, intervallati da Furlong).

RISULTATI DODICESIMA GIORNATA

Everton-Chelsea 1-0

Manchester United-Manchester City 0-0

Newcastle-West Bromwich 2-1

Wolverhampton-Aston Villa 0-1

Leeds-West Ham 1-2

Southampton-Sheffield 3-0

Crystal Palace-Tottenham 1-1

Fulham-Tottenham 1-1

Arsenal-Burnley 0-1

Leicester-Brighton 3-0

CLASSIFICA: Tottenham 25, Liverpool 25, Leicester 24, Southampton 23, Chelsea 22, West Ham 20, Everton 20, Manchester United 20*, Manchester City 19*, Aston Villa 18**, Crystal Palace 17, Newcastle 17*, Wolverhampton 17, Leeds 14, Arsenal 13, Brighton 10, Burnley 9*, Fulham 8, West Bromwich 6, Sheffield 1.

*Una partita in meno

**Due partite in meno