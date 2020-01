Il punto sulla Samp - Ranieri ha 2 richieste: un centrale e un attaccante

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Sampdoria sta cercando equilibrio e stabilità, grazie al sapiente lavoro di Claudio Ranieri. Ma il tecnico capitolino per proseguire sulla strada intrapresa dovrà avere un assist importante dal mercato, con almeno due colpi in entrata previsti per la sua Samp.

Difesa e attacco - L'infortunio di Ferrari obbliga la dirigenza a muoversi su questo reparto con una certa celerità. Il nome caldo sembra essere quello di Simone Kjaer, centrale in uscita dall'Atalanta. E proprio nella rosa della Dea c'è un altro profilo che gli uomini mercato doriani giudicano interessante, ovvero Roger Ibanez. Sullo sfondo viva l'idea di un ritorno di Lorenzo Tonelli dopo l'esperienza dello scorso anno. Quindi l'attacco, che salvo sorprese vedrà gli addii di Rigoni e Maroni: l'obiettivo principale è Andrea Petagna della SPAL, ma la concorrenza e gli alti costi dell'operazione (non meno di 20-25 milioni) rendono il tutto molto complicato. Un'operazione low cost può riguardare Fabio Borini del Milan, un'idea interessante è quella che porterebbe (anzi, riporterebbe) a Genova Gregoire Defrel in un eventuale scambio con Gianluca Caprari.