Il Romanista - Scossone Roma, Baldini lascia. Per colpa del libro di Totti

Franco Baldini, scrive Il Romanista, lascia il Comitato Esecutivo della AS Roma. Le dimissioni sono arrivate dopo aver letto le anticipazioni dell'autobiografia di Francesco Totti (da domani in edicola, ndr) in cui l'ex Capitano cita un dialogo in cui lo stesso Baldini avrebbe rivelato al giocatore di essere stato lui a spingere per il suo ritiro dal calcio.

Baldini ieri lo ha saputo e ha pensato di dover risolvere l'ambiguità: "È parola di Capitano, non vedo come possa discuterla con la minima speranza di seminare almeno un dubbio", ha commentato Baldini.