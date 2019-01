Il Tempo oggi in edicola apre col suicidio giallorosso in tema sportivo: da 0-3 a 3-3 contro l'Atalanta, con la Roma di Di Francesco che evidenzia ancora una volta grossi limiti difensivi nonostante il ritorno al gol di Dzeko, autore di una doppietta in soli 45'. Secondo tempo da incubo, tutto dominato dall'Atalanta e la zona Champions rimane distante un punto per i giallorossi, che non approfittano del pari del Milan.