In scadenza: da titolare a riserva. Kurzawa verso l'addio al PSG

Dal Monaco al Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa arrivò come potenziale titolare per un decennio del club parigino. Doti e capacità, tecniche, tattiche e fisiche, l'avvento all'ombra della Tour Eiffel di Juan Bernat ha però portato di fatto il ventisettenne di Frejus a diventare comprimario. E' considerato tra le delusioni dell'inizio di stagione del PSG e già in estate avrebbe dovuto e potuto lasciare la formazione allenata dal tedesco Thomas Tuchel. C'erano timide sirene anche dall'Italia, sponda Inter, ma poco più di contatti e sondaggi. La stampa francese, al momento, non racconta di incontri e trattative con l'entourage per un potenziale rinnovo.

Nome: Layvin Kurzawa

Squadra: Paris Saint-Germain

Età: 27

Ruolo: Terzino sinistro

Nazionalità: Francia

Possibilità di rinnovo: 20%