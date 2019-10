© foto di Imago/Image Sport

La certezza è che David Silva non resterà al Manchester City. "Tutte le cose belle finiscono -ha avuto modo di scrivere in una nota che ha sancito il suo addio ufficiale alla formazione di Pep Guardiola-: volevo che accadesse così, ad alti livelli. La squadra è cambiata tanto, è sempre migliorata negli anni. Per questo è così difficile rimanere qui a lungo e sono contento di quanto fatto finora". Lo stesso allenatore ha già annunciato che l'erede designato di David Silva sarà Phil Foden ("che non parte neanche per 500 milioni"). E lo spagnolo? Le indiscrezioni americane dicono che sarà lui il simbolo e l'icona della nuova franchigia in MLS di David Beckham, l'Inter Miami.

Nome: David Silva

Squadra: Manchester City

Età: 33

Ruolo: Trequartista, mezzala, esterno

Nazionalità: Spagna

Possibilità di rinnovo: 0%