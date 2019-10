In scadenza: Jemerson, 27 anni e valore da confermare: adieu Monaco?

Ad un certo punto dell'estate, Jemerson de Jesus Nascimento, noto semplicemente come Jemerson, sembrava davvero ad un passo dalla Roma. Il tutto s'è poi rivelato tanto fumo e poco arrosto e il difensore brasiliano, uno dei pochissimi superstiti di quel Monaco dei campioni del 2014, è rimasto nel Principato. S'era parlato anche della Lazio, ma anche in quel caso solo voci. In quest'avvio di stagione non sta convincendo, tanto che nelle ultime giornate il suo allenatore, di nuovo quel Luis Jardim che lo fece sbocciare non appena la società monegasca lo prelevò dall'Atletico Mineiro per 11 milioni di euro, l'ha mandato in panchina. Scadenza giugno 2020, in questo momento è tutto in stand-by per il rinnovo. Quello che non è stato l'estate scorsa, l'addio, potrebbe consumarsi a gennaio - se il Monaco dovesse pensare di piazzarlo a quel punto - o la prossima estate a parametro zero. 27 anni, quel po' di esperienza che serve e delle doti ancora da confermare: chi potrebbe pensarci?

Nome: Jemerson de Jesus Nascimento

Squadra: Monaco

Età: 27

Ruolo: Difensore centrale

Nazionalità: Brasile

Possibilità di rinnovo: 50%