Il nome di Joao Moutinho è in circolazione da ben più di una stagione. Dal 2004, quando esordiva con lo Sporting Club de Portugal, giovanissimo, a soli diciotto anni. Da allora ha vinto tantissimo, dall'Europa League all'Europeo, da campionati a coppe nazionali fino alla Nations League. In Inghilterra ha cercato un'esperienza certamente differente col Wolverhampton di Nuno Espirito Santo, in una colonia fortemente lusitana dove lui al fianco di Ruben Neves è stato da subito al centro del progetto. Anche in stagione Mou è un perno degli Wolves che già pensano a un futuro insieme. Sul tavolo un rinnovo di due stagioni da trattare con Jorge Mendes. Facile, in fondo, perché la proprietà è Fosun. Che gestisce anche parte delle azioni di Gestifute di Jorge Mendes. Sicuramente una trattativa che non dovrebbe incontrare ostacoli e oppositori.

Nome: Joao Moutinho

Squadra: Wolverhampton

Età: 33

Ruolo: Centrocampista centrale

Nazionalità: Portogallo

Possibilità di rinnovo: 80%