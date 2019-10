© foto di Insidefoto/Image Sport

Di anno in anno. Nell'ultima estate, Toby Alderweireld ha prolungato di una stagione con il Tottenham. Adesso, è ancora in scadenza. Per valutare il progetto step by step, ma stavolta sembra l'ultima. Perché in fondo gli Spurs hanno rinnovato per non perderlo a zero, ma l'idea del club di Daniel Levy resta quella di svecchiare e di lasciar partire l'ex Atletico Madrid. Poteva andare al Manchester United, andato poi su Harry Maguire. Poteva sbarcare in Italia e, magari, può farlo ancora. Certo, al Tottenham è una colonna della formazione di Mauricio Pochettino. Il punto è che, svanita la Champions, il progetto sembra crollato e il rendimento recente dei londinesi è un disastro. Nel mare magnum delle critiche è finito pure Alderweireld, che può diventare un'occasione a parametro zero per tutti. Anche per l'Italia.

Nome: Toby Alderweireld

Squadra: Tottenham

Età: 30

Ruolo: Difensore centrale

Nazionalità: Belgio

Possibilità di rinnovo: 20%