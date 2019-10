© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'alba di questa nuova stagione non è cominciata come avrebbe voluto. Eppure Adam Lallana si dice ben determinato a convincere Jurgen Klopp per restare nel Merseyside e conquistare il rinnovo di un contratto in scadenza il prossimo giugno. Reclama spazio, visto che fin qui nel Liverpool asfalta-tutti di Premier League stenta ad arrivare. Già lo scorso anno s'era visto poco o nulla, nel 4-3-3 dell'allenatore tedesco purtroppo per lui non c'è una posizione che si adatta perfettamente alle sue caratteristiche. A lui piace galleggiare sulla trequarti, tra le linee, come faceva al Southampton, così bene da costar 30 milioni di euro già nel 2014. Fosse per lui, non lascerebbe mai Anfield. Ci sta ad adattarsi a centrocampo o da falso 9, se n'è convinto. Ora dovrà fare lo stesso con Klopp, altrimenti a giugno sarà addio. In sette mesi il ragazzino dell'Hertfordshire dovrà dimostrare di essere all'altezza dei campioni d'Europa.

Nome: Adam Lallana

Squadra: Liverpool

Età: 31

Ruolo: Trequartista

Nazionalità: Inghilterra

Possibilità di rinnovo: 30%