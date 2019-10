In scadenza: Milner il pallino di Klopp. Che aspetta che Klopp chiami

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

James Milner da Leeds sembra tornato quello di Leeds. Corre, sgomita, sorride. Esulta, pure, ultimamente, e non certo sporadicamente. Perché ha alzato una Champions League, perché di recente ha fatto filotto coi Reds in Premier League. James Milner è il più classico dei moderni pretoriani. Disposti a giocare ovunque per il proprio allenatore, per il proprio club. Di quelli che rendono, bene, dappertutto, grazie all'esperienza acquisita e a una maturità che gli permette di dosare tecnica, fiato e tattica con profonda intelligenza. Il trentatreenne dello Yorkshire è però in scadenza coi Reds a fine anno: un pallino di Jurgen Klopp che il tedesco vorrebbe tenere ancora nel Merseyside. La dirigenza, però, deve ancora alzare la cornetta e interpellare gli agenti del giocatore. L'idea sembra quella di arrivare a una fumata bianca ma a oggi, 12 ottobre, ancora tutto ufficialmente tace.

Nome: James Milner

Squadra: Liverpool

Età: 33

Ruolo: Centrocampista centrale, terzino, esterno

Nazionalità: Inghilterra

Possibilità di rinnovo: 70%