In scadenza: non è più lo stesso Gotze. Ma il mercato riguarda le big

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter osserva. Silenziosa, ma osserva. Perché Mario Gotze e il Borussia Dortmund non hanno ancora trovato l'accordo per il rinnovo. La stampa tedesca parla di stallo totale e forse in Italia arriva ancora l'eco del campione in erba che fu. Adesso Gotze non è un caposaldo del BVB, i numeri in stagione non mentono. Non è un certo titolare della formazione di Lucien Favre, il lungo percorso fatto d'infortuni e crack lo ha certamente frenato, condizionato, rallentato. Doveva essere il grande trascinatore della Germania e, in un certo senso, lo è pure stato. Uomo copertina, simbolo, dei videogiochi e anche della Nazionale con cui ha vinto i Mondiali in Brasile nel 2014. Paradossalmente, a frenarlo è stato il passaggio al Bayern Monaco nel 2013. E' tornato dopo tre anni a casa, al Dortmund, ma ha faticato a rilanciarsi del tutto. Non ha mai lasciato la Bundesliga e chissà se lo farà. In tante studiano la situazione, inevitabilmente dall'Italia, Inter e non solo, e dalla Premier League. I teutonici pensano al rinnovo ma non alle cifre e alle condizioni del passato. Del Gotze che fu. E chissà se sarà ancora.

Nome: Mario Gotze

Squadra: Borussia Dortmund

Età: 27

Ruolo: Trequartista

Nazionalità: Germania

Possibilità di rinnovo: 60%