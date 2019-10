In scadenza: orfano di Marcelino, Garay sceglierà squadra o club?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Valencia dopo la terza giornata di Liga c'è stata la rivoluzione. Peter Lim di punto in bianco, dopo una Copa del Rey e il secondo piazzamento consecutivo in Champions League, ha esonerato Marcelino e rimescolato le carte con l'approdo di Celades. E' da quel momento che tra Ezequiel Garay e il Valencia le cose non sono state più le stesse. L'argentino, baluardo della difesa, protagonista nelle ultime due stagioni, al suo allenatore era molto legato: l'aveva già avuto al Racing Santander, l'ha poi adorato al Mestalla e addirittura s'è pubblicamente schierato contro la scelta di patron Lim. I compagni di squadra, da vero rosarino, li considera una famiglia, ma sarà difficile sanare la crepa con la proprietà. Di fatto, vive un dissidio: rinnovare scegliendo lo spogliatoio o partire a zero andando contro il club? Jorge Mendes non ci metterebbe molto a trovargli una nuova squadra.

Nome: Ezequiel Garay

Squadra: Valencia

Età: 33

Ruolo: Difensore centrale

Nazionalità: Argentina

Possibilità di rinnovo: 40%