© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pedro è l'unico calciatore ad aver vinto tutti i maggiori trofei internazionali sia per club sia per nazionali. Un recordman che è uomo prezioso per ogni allenatore per cui abbia giocato. Le trattative per il rinnovo col Chelsea, però, a 32 anni suonati, non sono ancora iniziate e sembra che Frank Lampard stia sondando il mercato in cerca di nuovi interpreti nel ruolo. Non è considerata a oggi una priorità dei Blues, la firma dello spagnolo su un nuovo accordo. Sarà così anche nei prossimi mesi? Da capire. Intanto in Spagna c'è chi si sta muovendo per sondare il terreno. Pedro, però, ha già fatto capire di esser pronto a sedersi al tavolo della trattativa col Chelsea. In una trattativa che ha ancora un esito ben più che incerto...

Nome: Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma

Squadra: Chelsea

Età: 32

Ruolo: Ala destra

Nazionalità: Spagna

Possibilità di rinnovo: 40%