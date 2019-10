In scadenza: riconoscenza Aranguiz. In testa ha solo le Aspirine

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Colonna portante del Bayer Leverkusen, Charles Aranguiz è sorprendentemente in scadenza con le Aspirine. Perché è un punto fermo del progetto tattico del club tedesco, nonostante quel che ha fatto in Champions League, lui e i compagni, non sia stato all'altezza delle aspettative. Tant'è. In ballo c'è il presente ma anche il futuro: il giocatore ha fatto sapere d'essere disposto ad attendere fino a fine dicembre prima di iniziare a valutare altre ipotesi. Fino ad allora, fino a fine anno, l'unica linea diretta per Aranguiz sarà quella con l'avversaria europea della Juventus. E poi? E poi chissà. Aranguiz sente un debito di riconoscenza nei confronti del Bayer e per questo è pronto a rinnovare. Mentre in Italia ci ha pensato la Roma e mentre in Cile farebbero carte false per riaverlo. Ma in testa di Aranguiz c'è solo l'Aspirina...

Nome: Charles Aranguiz

Squadra: Bayer Leverkusen

Età: 30

Ruolo: Mediano

Nazionalità: Cile

Possibilità di rinnovo: 70%