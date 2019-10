© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefan Savic è il giocatore che col passare dei mesi sta incarnando meglio la nuova espressione del Cholismo. Che ha sopportato l'addio di Diego Godin e che si è messo la responsabilità dell'eredità dell'uruguagio sulle spalle. Avversario Champions della Juventus, con cui ha anche segnato nel 2-2 del Wanda Metropolitano nella prima giornata della fase a gironi della Champions League ora in corso, il contratto del montenegrino ex Fiorentina scade in estate. Da Madrid arriva la volontà totale da parte del club di rinnovare, anche perché Savic, dopo un'estate dove i Colchoneros erano pure disposti a cederlo, sta dimostrando la personalità giusta per meritare un posto da titolare. Parliamo di certezze? No, non ancora. Di mezzo ci sono sirene di mercato inglesi e italiane, con la Juventus che pure negli ultimi giorni di mercato aveva provato a imbastire una trattativa a riguardo.

Nome: Stefan Savic

Squadra: Atletico Madrid

Età: 28

Ruolo: Difensore centrale

Nazionalità: Montenegro

Possibilità di rinnovo: 80%