In scadenza: scoppia il caso Eriksen. Può lasciar Londra a gennaio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il caso copertina dei contratti in scadenza nell'estate del 2020 è certamente quello del danese del Tottenham, Christian Eriksen. Tra i leader di una squadra arrivata sorprendentemente fino alla finale dell'ultima Champions League, poi persa a Madrid contro il Liverpool, sembra aver già preso la sua decisione: non rinnoverà con gli Spurs. Il numero uno dei londinesi, Daniel Levy, ha cercato in ogni modo di persuaderlo e forte anche di questa convinzione, è arrivato a rischiare di perdere uno dei migliori interpreti del ruolo a livello globale. A parametro zero. Il caso è aperto, le prime pagine spagnole degli ultimi giorni fugano ogni dubbio: il Real Madrid è pronto ad andare all-in per regalare Eriksen a Zinedine Zidane, già a gennaio. Ancor più clamorosa è la perdita economica per le casse degli Spurs: dai 100 milioni a cui era valutato nel recente passato, nella sessione invernale potrebbe lasciare Londra per soli 20-25. Una cifra alta, considerati i soli sei mesi dalla scadenza. Ma ben poco, valutando il valore del ragazzo. E le italiane? Sussurri sulla Juventus che però deve far già i conti con una rosa sin troppo ampia. L'Inter, semmai, potrebbe provare a inserirsi ma i Blancos sembrano aver già messo le basi per portarlo a Madrid.

Nome: Christian Eriksen

Squadra: Tottenham

Età: 27

Ruolo: Centrocampista centrale, trequartista

Nazionalità: Danimarca

Possibilità di rinnovo: 10%